Скандал в НАТО. Почему для солдат арендовали "российские коттеджи"

Во время недавних учений для военных НАТО арендовали домики, принадлежащие российским политикам, связанным с диктатором Путиным. Эту информацию уже подтвердили власти Швеции и Норвегии.

Что известно о новом скандале вокруг НАТО

В новых масштабных учениях Североатлантического союза Nordic Response участвовало 20 тысяч военных из 13 стран.

Что важно понимать, они проходили в прошлом месяце возле туристического района Трумс на севере Норвегии.

Еще 5 лет назад там были построены домики для отдыха, в первую очередь для русских туристов.

Как удалось узнать журналистам, официальными владельцами этих домиков являются:

мэр Мурманская Игорь Морар,

дочь многолетнего депутата Мурманской областной думы Виктора Сайгина,

руководитель российского атомного ледокольного флота "Атомфлот" Александр Тимофеев.

Эти домики очень часто называют "российскими коттеджами".

Кроме того, указано, что они находятся в военно-чувствительной зоне вблизи военного аэропорта Бардуфосс и штаб-квартиры норвежской армии.

Как в НАТО комментируют этот скандал

Информацию, которую удалось узнать журналистам, уже официально подтвердила пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции София Калмеборг.

По ее словам, ведомство не знало о принадлежности домиков и соответствующей процедуры проверки права собственности у них нет.

По нашим оценкам, не было никакого риска попадания информации в чужие руки или в чужие уши, — утверждает спикер шведских Вооруженных сил. Поделиться

Также этот скандал прокомментировал премьер Норвегии Йонас Гар Стере.