Это нужно немедленно. Генсек НАТО выдвинул союзникам Украины жесткое требование

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует у партнеров официального Киева ускорить поставки военной помощи Украине, прежде всего, ПВО и боеприпасов, которые нужны ВСУ прямо сейчас.
Столтенберг призывает международное сообщество усилить поддержку Украины
Новое заявление генсека блока прозвучало во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.
Столтенберг обратил внимание на то, что ситуация на украинском фронте до сих пор остается очень сложной на фоне проблем с поставкой ВСУ новой военной помощи от союзников.
По его словам, именно нехватка систем ПВО и боеприпасов позволяет российским захватчикам постепенно двигаться вперед на поле боя.
Он также обратил внимание на то, что НАТО работает над обеспечением надежной и предполагаемой помощи Киеву сейчас и в долгосрочной перспективе, "чтобы Украина меньше полагалась на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО".
Столтенберг решил рискнуть ради Украины
Редакция издания The Hill обращает внимание на то, что новая идея генсека НАТО Йенса Столтенберга касательно создания масштабного фонда помощи для Украины крайне рискованна.
По их мнению, эта инициатива может стать поводом для масштабной конфронтации РФ с Альянсом.
Как уже упоминалось ранее, Столтенберг призвал членов блока создать на 5 лет фонд в размере 100 миллиардов долларов для Украины, а также возглавить группу "Рамштайн", координирующую поставки оружия Киеву.
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