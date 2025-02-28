"Це просто жахливо". Режисер Джеймс Кемерон присоромив Трампа

Легендарний голлівудський режисер Джеймс Кемерон не злякався та виступив проти політики, яку проводить новий президент США Дональд Трамп та його команда. На тлі останній подій він вирішив все ж озвучити свою позицію.
Головні тези:
- На думку режисера, Трамп змушує Америку зраджувати своїм найголовнішим цінностям.
- Кемерон оголосив, що всі свої майбутні фільми він зніматиме у Новій Зеландії, а не в США.
Кемерон жорстко розкритикував Трампа
Режисер офіційно підтвердив, що має намір отримати громадянство Нової Зеландії і остаточно оселитись у цій країні.
Він наважився на таке неочікуване рішення після того, як стало відомо, що лідер республіканців знову повернеться у Білий дім.
Що важливо розуміти, режисер "Титаніка" частково проживав у Новій Зеландії протягом останніх 14 років.
Саме там Кемерон придбав молочну ферму, згодом також зайнявся кіновиробництвом.
Нещодавно він також офіційно підтвердив, що всі свої "Аватари" зніматиме у Новій Зеландії.
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