"Це просто жахливо". Режисер Джеймс Кемерон присоромив Трампа
Категорія
Культура
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"Це просто жахливо". Режисер Джеймс Кемерон присоромив Трампа

Кемерон
Джерело:  Variety

Легендарний голлівудський режисер Джеймс Кемерон не злякався та виступив проти політики, яку проводить новий президент США Дональд Трамп та його команда. На тлі останній подій він вирішив все ж озвучити свою позицію.

Головні тези:

  • На думку режисера, Трамп змушує Америку зраджувати своїм найголовнішим цінностям.
  • Кемерон оголосив, що всі свої майбутні фільми він зніматиме у Новій Зеландії, а не в США.

Кемерон жорстко розкритикував Трампа

Режисер офіційно підтвердив, що має намір отримати громадянство Нової Зеландії і остаточно оселитись у цій країні.

Він наважився на таке неочікуване рішення після того, як стало відомо, що лідер республіканців знову повернеться у Білий дім.

Я вважаю, що це просто жахливо…Я бачу відвернення від усього пристойного. Америка не відстоює нічого, якщо вона не тримається те, що вона історично відстоювала, — озвучив свою думку з цього приводу Джеймс Кемерон.

Що важливо розуміти, режисер "Титаніка" частково проживав у Новій Зеландії протягом останніх 14 років.

Саме там Кемерон придбав молочну ферму, згодом також зайнявся кіновиробництвом.

Нещодавно він також офіційно підтвердив, що всі свої "Аватари" зніматиме у Новій Зеландії.

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