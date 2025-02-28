"Це просто жахливо". Режисер Джеймс Кемерон присоромив Трампа

Легендарний голлівудський режисер Джеймс Кемерон не злякався та виступив проти політики, яку проводить новий президент США Дональд Трамп та його команда. На тлі останній подій він вирішив все ж озвучити свою позицію.

Кемерон жорстко розкритикував Трампа

Режисер офіційно підтвердив, що має намір отримати громадянство Нової Зеландії і остаточно оселитись у цій країні.

Він наважився на таке неочікуване рішення після того, як стало відомо, що лідер республіканців знову повернеться у Білий дім.

Я вважаю, що це просто жахливо…Я бачу відвернення від усього пристойного. Америка не відстоює нічого, якщо вона не тримається те, що вона історично відстоювала, — озвучив свою думку з цього приводу Джеймс Кемерон. Поширити

Що важливо розуміти, режисер "Титаніка" частково проживав у Новій Зеландії протягом останніх 14 років.

Саме там Кемерон придбав молочну ферму, згодом також зайнявся кіновиробництвом.