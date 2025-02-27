Голлівудського актора Джина Гекмена та його дружину знайшли мертвими

Легендарного голлівудського актора та дворазового лауреата "Оскара" Джина Гекмена знайшли мертвим разом із його дружиною, піаністкою Бетсі Аракавою, та собакою у їхньому будинку в Санта-Фе.

Подружжя Гекменів знайшли мертвими у їхньому будинку

Пара, одружена з 1991 року, була знайдена 26 лютого вранці.

На запитання місцевих ЗМІ шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза не назвав причини смерті та не сказав, коли саме могла померти пара. Розслідування триває.

Наприкінці січня Гекмену виповнилося 95 років. Його дружині було 64 роки.

Актора вважали відлюдником, оскільки він не знімався у кіно з 2004 року після того, як зіграв у політичній сатирі "Ласкаво просимо в Музпорт". Поширити

Колишній морський піхотинець, кінокар'єра якого почалася на початку 1960-х, знявся у понад 80 фільмах. Перший "Оскар" актор отримав у 1971-му за Найкращу чоловічу роль у фільмі Вільяма Фрідкіна "Французький зв'язковий". А другий — за Найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці Клінта Іствуда "Непрощений" 1992 року.

Але в 2004 році Гекмен оголосив, що закінчує акторську кар'єру і продовжив спокійне непублічне життя у Нью-Мексико.

Бетсі Аракава народилася на Гаваях. Вона вела приватне життя, не мала соцмереж та не давала інтерв'ю. Гекман рідко говорив про Аракаву, але казав, що вона допомогла йому вдосконалити письменницьку майстерність. Після відходу від акторства Гекман зайнявся написанням романів.

Гекман був одружений двічі. Від першої дружини Фей Мальтезе актор має трьох дітей.