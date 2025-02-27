Голливудского актера Джина Гекмена и его жену нашли мертвыми

Легендарного голливудского актера и двукратного лауреата "Оскара" Джина Гэкмена нашли мертвым вместе с его женой, пианисткой Бетси Аракавай и собакой в их доме в Санта-Фе.

Пару Гекменов нашли мертвыми в их доме

Они были женаты с 1991 года, их тела нашли утром 26 февраля.

На вопрос местных СМИ шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза не назвал причины смерти и не сказал, когда могла умереть пара. Расследование продолжается.

В конце января Гекмену исполнилось 95 лет. Его жене было 64 года.

Актера считали отшельником, поскольку он не снимался в кино с 2004 года после того, как сыграл в политической сатире "Добро пожаловать в Музпорт". Поделиться

Бывший морской пехотинец, кинокарьера которого началась в начале 1960-х, снялся более чем в 80 фильмах. Первый "Оскар" актер получил в 1971-м за Лучшую мужскую роль в фильме Уильяма Фридкина "Французский связной". А второй — за Лучшую мужскую роль второго плана в ленте Клинта Иствуда "Непрощенный" 1992 года.

Но в 2004 году Гэкмэн объявил, что заканчивает актерскую карьеру и продолжил спокойную непубличную жизнь в Нью-Мексико.

Бетси Аракова родилась на Гавайях. Она вела частную жизнь, не имела соцсетей и не давала интервью. Гекман редко говорил об Аракова, но говорил, что она помогла ему усовершенствовать писательское мастерство. После ухода от актерства Гекман занялся написанием романов.

Гекман был женат дважды. От первой жены Фей Мальтезе у актера трех детей.