"Это просто ужасно". Режиссер Джеймс Кэмерон пристыдил Трампа
Категория
Культура
Дата публикации

"Это просто ужасно". Режиссер Джеймс Кэмерон пристыдил Трампа

Кэмерон жестко раскритиковал Трампа
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Источник:  Variety

Легендарный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон не испугался и выступил против политики, которую проводит новый президент США Дональд Трамп и его команда. На фоне последних событий он даже решил покинуть Штаты.

Главные тезисы

  • По мнению режиссера, Трамп заставляет Америку изменять своим главным ценностям.
  • Кэмерон объявил, что все свои будущие фильмы он будет снимать в Новой Зеландии, а не в США.

Кэмерон жестко раскритиковал Трампа

Режиссер официально подтвердил, что намерен получить гражданство Новой Зеландии и окончательно поселиться в этой стране.

Он решился на столь неожиданное решение после того, как стало известно, что лидер республиканцев снова вернется в Белый дом.

Я считаю, что это ужасно… Я вижу отвращение от всего приличного. Америка не отстаивает ничего, если она не держится того, что она исторически отстаивала, — озвучил свое мнение на этот счет Джеймс Кэмерон.

Что важно понимать, режиссер "Титаника" частично проживал в Новой Зеландии последние 14 лет.

Там Кэмерон приобрел молочную ферму, впоследствии также занялся кинопроизводством.

Недавно он также официально подтвердил, что все свои “Аватары” будет снимать в Новой Зеландии.

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