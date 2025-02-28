"Это просто ужасно". Режиссер Джеймс Кэмерон пристыдил Трампа

Легендарный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон не испугался и выступил против политики, которую проводит новый президент США Дональд Трамп и его команда. На фоне последних событий он даже решил покинуть Штаты.
Главные тезисы
- По мнению режиссера, Трамп заставляет Америку изменять своим главным ценностям.
- Кэмерон объявил, что все свои будущие фильмы он будет снимать в Новой Зеландии, а не в США.
Кэмерон жестко раскритиковал Трампа
Режиссер официально подтвердил, что намерен получить гражданство Новой Зеландии и окончательно поселиться в этой стране.
Он решился на столь неожиданное решение после того, как стало известно, что лидер республиканцев снова вернется в Белый дом.
Что важно понимать, режиссер "Титаника" частично проживал в Новой Зеландии последние 14 лет.
Там Кэмерон приобрел молочную ферму, впоследствии также занялся кинопроизводством.
Недавно он также официально подтвердил, что все свои “Аватары” будет снимать в Новой Зеландии.
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