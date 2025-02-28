"Это просто ужасно". Режиссер Джеймс Кэмерон пристыдил Трампа

Легендарный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон не испугался и выступил против политики, которую проводит новый президент США Дональд Трамп и его команда. На фоне последних событий он даже решил покинуть Штаты.

Кэмерон жестко раскритиковал Трампа

Режиссер официально подтвердил, что намерен получить гражданство Новой Зеландии и окончательно поселиться в этой стране.

Он решился на столь неожиданное решение после того, как стало известно, что лидер республиканцев снова вернется в Белый дом.

Я считаю, что это ужасно… Я вижу отвращение от всего приличного. Америка не отстаивает ничего, если она не держится того, что она исторически отстаивала, — озвучил свое мнение на этот счет Джеймс Кэмерон. Поделиться

Что важно понимать, режиссер "Титаника" частично проживал в Новой Зеландии последние 14 лет.

Там Кэмерон приобрел молочную ферму, впоследствии также занялся кинопроизводством.