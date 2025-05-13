Це шокувало усіх. Леонардо Ді Капріо вперше планує одружитися
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Це шокувало усіх. Леонардо Ді Капріо вперше планує одружитися

Леонардо Ді Капріо незабаром позбудеться статусу холостяка
Джерело:  online.ua

Згідно з даними інсайдера видання Heat World, голлівудський актор та затятий холостяк  Леонардо Ді Капріо врешті-решт вирішив створити родину. Його обраницею стане 26-річна модель Вітторія Черетті.

Головні тези:

  • Інсайдери діляться, що Леонардо Ді Капріо неймовірно серйозний у своїх намірах до коханої.
  • Ця звістка шокувала друзів актора та усіх людей з його оточення.

Леонардо Ді Капріо незабаром позбудеться статусу холостяка

Ні для кого не секрет, що голлівудський актор дуже багато років уникав серйозних стосунків, які мали б шанси закінчитися одруженням.

Ба більше, досі ширяться чутки про те, що Лео не бажає зустрічатися з дівчатами, яким виповнилося понад 25 років.

Попри це, за словами інсайдерів, Ді Капріо стає неймовірно серйозним із моделлю Вітторією Черетті, і друзі пророкують швидкі заручини.

Для нього дуже важливо, нарешті, побачити Вітторію як наречену. Лео не хоче опинитися старим холостяком, і саме туди він і вирушить, якщо не вживе жодних заходів найближчим часом. Лео багато думав про одруження з Вітторією і хотів би зробити це якомога швидше, — розповіло журналістам анонімне джерело.

Вітторія Черетті (Фото: wikipedia.org)

Ба більше, виявилося, що дівчина буквально одразу дала зрозуміти актору, що вона хоче створити повноцінну родину й не буде чекати на пропозицію від нього багато років.

І вперше Лео сказав, що він теж прагне цього. Це шокувало усіх людей з його оточення, тому що він завжди ухилявся від подібних обіцянок, — заявив інсайдер.

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