Це шокувало усіх. Леонардо Ді Капріо вперше планує одружитися

Згідно з даними інсайдера видання Heat World, голлівудський актор та затятий холостяк Леонардо Ді Капріо врешті-решт вирішив створити родину. Його обраницею стане 26-річна модель Вітторія Черетті.
Головні тези:
- Інсайдери діляться, що Леонардо Ді Капріо неймовірно серйозний у своїх намірах до коханої.
- Ця звістка шокувала друзів актора та усіх людей з його оточення.
Леонардо Ді Капріо незабаром позбудеться статусу холостяка
Ні для кого не секрет, що голлівудський актор дуже багато років уникав серйозних стосунків, які мали б шанси закінчитися одруженням.
Ба більше, досі ширяться чутки про те, що Лео не бажає зустрічатися з дівчатами, яким виповнилося понад 25 років.
Попри це, за словами інсайдерів, Ді Капріо стає неймовірно серйозним із моделлю Вітторією Черетті, і друзі пророкують швидкі заручини.
Ба більше, виявилося, що дівчина буквально одразу дала зрозуміти актору, що вона хоче створити повноцінну родину й не буде чекати на пропозицію від нього багато років.
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