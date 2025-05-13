Це шокувало усіх. Леонардо Ді Капріо вперше планує одружитися

Леонардо Ді Капріо незабаром позбудеться статусу холостяка

Ні для кого не секрет, що голлівудський актор дуже багато років уникав серйозних стосунків, які мали б шанси закінчитися одруженням.

Ба більше, досі ширяться чутки про те, що Лео не бажає зустрічатися з дівчатами, яким виповнилося понад 25 років.

Попри це, за словами інсайдерів, Ді Капріо стає неймовірно серйозним із моделлю Вітторією Черетті, і друзі пророкують швидкі заручини.

Для нього дуже важливо, нарешті, побачити Вітторію як наречену. Лео не хоче опинитися старим холостяком, і саме туди він і вирушить, якщо не вживе жодних заходів найближчим часом. Лео багато думав про одруження з Вітторією і хотів би зробити це якомога швидше, — розповіло журналістам анонімне джерело. Поширити

Вітторія Черетті (Фото: wikipedia.org)

Ба більше, виявилося, що дівчина буквально одразу дала зрозуміти актору, що вона хоче створити повноцінну родину й не буде чекати на пропозицію від нього багато років.