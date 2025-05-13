Это шокировало всех. Леонардо Ди Каприо впервые планирует жениться

Согласно данным инсайдера издания Heat World, голливудский актер и ярый холостяк Леонардо Ди Каприо в конце концов решил создать семью. Его избранницей станет 26-летняя модель Виттория Черетти.
Главные тезисы
- Инсайдеры делятся, что Леонардо Ди Каприо невероятно серьезный в своих намерениях к любимой.
- Это известие шокировало друзей актера и всех людей из его окружения.
Леонардо Ди Каприо вскоре избавится от статуса холостяка
Ни для кого не секрет, что голливудский актер очень много лет избегал серьезных отношений, которые могли бы закончиться браком.
Более того, до сих пор ходят слухи о том, что Лео не желает встречаться с девушками, которым исполнилось больше 25 лет.
Несмотря на это, по словам инсайдеров, Ди Каприо становится невероятно серьезным с моделью Витторией Черетти, и друзья прогнозируют скорую помолвку.
Более того, оказалось, что девушка буквально сразу дала понять актеру, что она хочет создать полноценную семью и не будет ждать предложения от него много лет.
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