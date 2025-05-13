Это шокировало всех. Леонардо Ди Каприо впервые планирует жениться

Леонардо Ди Каприо вскоре избавится от статуса холостяка

Ни для кого не секрет, что голливудский актер очень много лет избегал серьезных отношений, которые могли бы закончиться браком.

Более того, до сих пор ходят слухи о том, что Лео не желает встречаться с девушками, которым исполнилось больше 25 лет.

Несмотря на это, по словам инсайдеров, Ди Каприо становится невероятно серьезным с моделью Витторией Черетти, и друзья прогнозируют скорую помолвку.

Для него очень важно, наконец, увидеть Витторию как невесту. Лео не хочет оказаться старым холостяком, и именно туда он и отправится, если не предпримет никаких мер в ближайшее время. Лео много думал о женитьбе на Виттории и хотел бы сделать это как можно скорее, — рассказал журналистам анонимный источник. Поделиться

Виттория Черетти (Фото: wikipedia.org)

Более того, оказалось, что девушка буквально сразу дала понять актеру, что она хочет создать полноценную семью и не будет ждать предложения от него много лет.