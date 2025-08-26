"Це ж соромно". Вілл Сміт потрапив під шквал критики фанатів

Американський співак та актор Вілл Сміт опинився у центрі нового гучного скандалу. Шанувальники звинуватили його у використанні штучного інтелекту для створення відео з його літнього туру "Based on a True Story" у Великій Британії.
Головні тези:
- Вілл Сміт не зміг обдурити своїх шанувальників.
- Поки він не відповів на всі звинувачення у свій бік.
Вілл Сміт знову зганьбився
Гучний скандал спалахнув після того, як у мережі завірусилися деякі кадри з офіційного YouTube-каналу Сміта.
Фанати звернули увагу на те, що обличчя аудиторії були розмиті або спотворені, руки мали неправильну форму, а інколи здавалося, що у людей шість пальців.
Люди вирішили не стримувати свого обурення у коментарях:
Гей, ці піар-витівки ні до чого не приведуть. Ти що, думаєш, ми якісь вівці, брате? Ти не можеш бути таким неосвіченим, брате, це ж соромно;
Не може артист такого рівня вдаватися до подібних ходів. Просто не хочу в це вірити;
Уявіть, що ви такі багаті та відомі і змушені використовувати AI-кадри натовпу… Трагедія;
Ми бачимо багато людей із шістьма пальцями або більше, очі розмиті, обличчя спотворені. Це доводить, що майже всі кадри з публікою — AI-генеровані.
Що важливо розуміти, на YouTube Вілла Сміта цього відео немає, однак його допис від 12 серпня зберігся у Instagram.
Артист поки жодним чином не коментував цей гучний скандал.
