"Це ж соромно". Вілл Сміт потрапив під шквал критики фанатів
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Це ж соромно". Вілл Сміт потрапив під шквал критики фанатів

Вілл Сміт
Джерело:  The Independent

Американський співак та актор Вілл Сміт опинився у центрі нового гучного скандалу. Шанувальники звинуватили його у використанні штучного інтелекту для створення відео з його літнього туру "Based on a True Story" у Великій Британії.

Головні тези:

  • Вілл Сміт не зміг обдурити своїх шанувальників.
  • Поки він не відповів на всі звинувачення у свій бік.

Вілл Сміт знову зганьбився

Гучний скандал спалахнув після того, як у мережі завірусилися деякі кадри з офіційного YouTube-каналу Сміта.

Фанати звернули увагу на те, що обличчя аудиторії були розмиті або спотворені, руки мали неправильну форму, а інколи здавалося, що у людей шість пальців.

Люди вирішили не стримувати свого обурення у коментарях:

  • Гей, ці піар-витівки ні до чого не приведуть. Ти що, думаєш, ми якісь вівці, брате? Ти не можеш бути таким неосвіченим, брате, це ж соромно;

  • Не може артист такого рівня вдаватися до подібних ходів. Просто не хочу в це вірити;

  • Уявіть, що ви такі багаті та відомі і змушені використовувати AI-кадри натовпу… Трагедія;

  • Ми бачимо багато людей із шістьма пальцями або більше, очі розмиті, обличчя спотворені. Це доводить, що майже всі кадри з публікою — AI-генеровані.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, на YouTube Вілла Сміта цього відео немає, однак його допис від 12 серпня зберігся у Instagram.

Артист поки жодним чином не коментував цей гучний скандал.

