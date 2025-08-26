"Это же стыдно". Уилл Смит попал под шквал критики фанатов
Читати українською
Источник:  The Independent

Американский певец и актер Уилл Смит оказался в центре нового громкого скандала. Поклонники обвинили его в использовании искусственного интеллекта для создания видео из его летнего тура "Based on a True Story" в Великобритании.

Главные тезисы

  • Уилл Смит не смог обмануть своих поклонников.
  • Пока он не ответил на все обвинения в свою сторону.

Громкий скандал вспыхнул после того, как в сети завирусились некоторые кадры из официального YouTube-канала Смита.

Фанаты обратили внимание на то, что лица аудитории были размыты или обезображены, руки имели неправильную форму, а иногда казалось, что у людей шесть пальцев.

Люди решили не сдерживать свое возмущение в комментариях:

  • Эй, эти пиар-проделки ни к чему не приведут. Ты что, думаешь, мы какие-нибудь овцы, брат? Ты не можешь быть таким невежественным, брат, это же стыдно;

  • Не может артист такого уровня прибегать к подобным ходам. Я просто не хочу в это верить;

  • Представьте, что вы так богаты и известны и вынуждены использовать AI-кадры толпы… Трагедия;

  • Мы видим много людей с шестью пальцами или больше, глаза размыты, лица обезображены. Это доказывает, что почти все кадры с публикой — работа AI.

Фото: скриншот

Что важно понимать, на YouTube Уилла Смита этого видео нет, однако его сообщение от 12 августа сохранилось в Instagram.

Артист пока никак не комментировал этот громкий скандал.

