"Это же стыдно". Уилл Смит попал под шквал критики фанатов

Американский певец и актер Уилл Смит оказался в центре нового громкого скандала. Поклонники обвинили его в использовании искусственного интеллекта для создания видео из его летнего тура "Based on a True Story" в Великобритании.
Главные тезисы
- Уилл Смит не смог обмануть своих поклонников.
- Пока он не ответил на все обвинения в свою сторону.
Уилл Смит опять опозорился
Громкий скандал вспыхнул после того, как в сети завирусились некоторые кадры из официального YouTube-канала Смита.
Фанаты обратили внимание на то, что лица аудитории были размыты или обезображены, руки имели неправильную форму, а иногда казалось, что у людей шесть пальцев.
Люди решили не сдерживать свое возмущение в комментариях:
Эй, эти пиар-проделки ни к чему не приведут. Ты что, думаешь, мы какие-нибудь овцы, брат? Ты не можешь быть таким невежественным, брат, это же стыдно;
Не может артист такого уровня прибегать к подобным ходам. Я просто не хочу в это верить;
Представьте, что вы так богаты и известны и вынуждены использовать AI-кадры толпы… Трагедия;
Мы видим много людей с шестью пальцами или больше, глаза размыты, лица обезображены. Это доказывает, что почти все кадры с публикой — работа AI.
Что важно понимать, на YouTube Уилла Смита этого видео нет, однако его сообщение от 12 августа сохранилось в Instagram.
Артист пока никак не комментировал этот громкий скандал.
