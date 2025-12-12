Це загадка. Що відомо про гігантський "хвіст" Землі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Це загадка. Що відомо про гігантський "хвіст" Землі

"Хвіст" Землі досі залишається загадкою
Джерело:  IFLScience

Видання IFLScience звертає увагу на те, що наша планета має власний космічний "хвіст". Що важливо розуміти, він простягається на понад два мільйони кілометрів.

Головні тези:

  •  Вчені визнають, що значна частина процесів у цьому “хвості” залишається загадкою.
  • У моменти сильних магнітних бур він може змінювати форму.

За словами науковців, це вражаюче явище називають — магнітохвіст.

Він утворився у межах взаємодії магнітосфери нашої планети із сонячним вітром.

Що важливо розуміти, йдеться про потік заряджених частинок, що безперервно вилітають із Сонця.

Коли цей потік вдаряється об магнітне поле нашої планети, він стискає його з денного боку й витягує на нічному, формуючи довгу "сльозоподібну" структуру.

Команда NASA звертає увагу на те, що магнітосфера захоплює заряджений газ — плазму — яка й утворює хвіст, відтягуючись у напрямку, протилежному Сонцю.

Окрім того, наголошується, що в періоди сильних магнітних бур цей хвіст може деформуватися, а інколи навіть повністю змінювати форму.

Фото: NASA

Попри те, що це явище намагалися вивчити численні космічні апарати, Європейське космічне агентство не приховує, що більша частина процесів у ньому — це загадка.

