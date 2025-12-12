Це загадка. Що відомо про гігантський "хвіст" Землі

Видання IFLScience звертає увагу на те, що наша планета має власний космічний "хвіст". Що важливо розуміти, він простягається на понад два мільйони кілометрів.
Головні тези:
- Вчені визнають, що значна частина процесів у цьому “хвості” залишається загадкою.
- У моменти сильних магнітних бур він може змінювати форму.
"Хвіст" Землі досі залишається загадкою
За словами науковців, це вражаюче явище називають — магнітохвіст.
Він утворився у межах взаємодії магнітосфери нашої планети із сонячним вітром.
Що важливо розуміти, йдеться про потік заряджених частинок, що безперервно вилітають із Сонця.
Команда NASA звертає увагу на те, що магнітосфера захоплює заряджений газ — плазму — яка й утворює хвіст, відтягуючись у напрямку, протилежному Сонцю.
Окрім того, наголошується, що в періоди сильних магнітних бур цей хвіст може деформуватися, а інколи навіть повністю змінювати форму.
Попри те, що це явище намагалися вивчити численні космічні апарати, Європейське космічне агентство не приховує, що більша частина процесів у ньому — це загадка.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-