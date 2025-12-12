Это загадка. Что известно гигантский "хвост" Земли

Издание IFLScience обращает внимание на то, что наша планета имеет свой космический "хвост". Что важно понимать, он простирается более чем на два миллиона километров.

"Хвост" Земли до сих пор остается загадкой

По словам ученых, это поразительное явление называют — магнитохвост.

Он образовался в рамках взаимодействия магнитосферы нашей планеты с солнечным ветром.

Что важно понимать, речь идет о потоке заряженных частиц, непрерывно вылетающих из Солнца.

Когда этот поток ударяется о магнитное поле нашей планеты, он сжимает его с дневной стороны и извлекает на ночную, формируя длинную "слезообразную" структуру.

Команда NASA обращает внимание на то, что магнитосфера захватывает заряженный газ — плазму — и образует хвост, оттягиваясь в направлении, противоположном Солнцу.

Кроме того, указано, что в периоды сильных магнитных бурь этот хвост может деформироваться, а иногда даже полностью менять форму.

Фото: NASA