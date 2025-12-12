Это загадка. Что известно гигантский "хвост" Земли
Это загадка. Что известно гигантский "хвост" Земли

"Хвост" Земли до сих пор остается загадкой
Источник:  IFLScience

Издание IFLScience обращает внимание на то, что наша планета имеет свой космический "хвост". Что важно понимать, он простирается более чем на два миллиона километров.

  • Ученые признают, что значительная часть процессов в этом "хвосте" остается загадкой.
  • В моменты сильных магнитных бурь он может менять форму.

"Хвост" Земли до сих пор остается загадкой

По словам ученых, это поразительное явление называют — магнитохвост.

Он образовался в рамках взаимодействия магнитосферы нашей планеты с солнечным ветром.

Что важно понимать, речь идет о потоке заряженных частиц, непрерывно вылетающих из Солнца.

Когда этот поток ударяется о магнитное поле нашей планеты, он сжимает его с дневной стороны и извлекает на ночную, формируя длинную "слезообразную" структуру.

Команда NASA обращает внимание на то, что магнитосфера захватывает заряженный газ — плазму — и образует хвост, оттягиваясь в направлении, противоположном Солнцу.

Кроме того, указано, что в периоды сильных магнитных бурь этот хвост может деформироваться, а иногда даже полностью менять форму.

Фото: NASA

Несмотря на то, что это явление пытались изучить многочисленные космические аппараты, Европейское космическое агентство не скрывает, что большинство процессов в нем — это загадка.

