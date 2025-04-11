Чемпіонат Європи-2025. Алпєєва виборола ще одне золото для України
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Чемпіонат Європи-2025. Алпєєва виборола ще одне золото для України

Алпєєва стала чемпіонкою Європи з боротьби
Джерело:  online.ua

 У столиці Словаччини — Братиславі — триває Чемпіонат Європи з боротьби. У його межах українка Анастасія Алпєєва (76 кг) вкотре продемонструвала свою майстерність та здобула золото.

Головні тези:

  • Алпієва перемогла бронзову призерку Олімпіади-2020, а також розгромила росіянку у півфіналі.
  • Чемпіонат Європи з боротьби 2025 у Братиславі — перший в історії, який проходить в цьому місті.

Алпєєва стала чемпіонкою Європи з боротьби

Чемпіонат Європи з боротьби 2025 року проходить у Словаччині з 7 по 14 квітня.

Варто звернути увагу на те, що це перший чемпіонат Європи, який відбувається у Братиславі.

У його межах розігрують медалі у 30 вагових категоріях у чоловіків та жінок, у вільній та греко-римській боротьбі.

Українка Анастасія Алпєєва змогла здолати бронзову призерку Олімпіади-2020, Ясемін Адар з Туреччини з рахунком 6:0.

Що також важливо розуміти, напередодні Алпєєва у півфіналі тріумфально розгромила "нейтральну” росіянку Анастасіяю Зімнякову з рахунком 8:0.

Для українки це перше чемпіонство у вазі 76 кг.

Для України це друге золото, раніше свою фінальну сутичку у ваговій категорії до 50 кг виграла Оксана Лівач. Також "синьо-жовті" мають в активі три бронзи (Андрій Джелеп, Аліна Філіпович та Олександра Хоменець).

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