Чемпіонат Європи-2025. Алпєєва виборола ще одне золото для України

У столиці Словаччини — Братиславі — триває Чемпіонат Європи з боротьби. У його межах українка Анастасія Алпєєва (76 кг) вкотре продемонструвала свою майстерність та здобула золото.

Алпєєва стала чемпіонкою Європи з боротьби

Чемпіонат Європи з боротьби 2025 року проходить у Словаччині з 7 по 14 квітня.

Варто звернути увагу на те, що це перший чемпіонат Європи, який відбувається у Братиславі.

У його межах розігрують медалі у 30 вагових категоріях у чоловіків та жінок, у вільній та греко-римській боротьбі.

Українка Анастасія Алпєєва змогла здолати бронзову призерку Олімпіади-2020, Ясемін Адар з Туреччини з рахунком 6:0.

Що також важливо розуміти, напередодні Алпєєва у півфіналі тріумфально розгромила "нейтральну” росіянку Анастасіяю Зімнякову з рахунком 8:0.

Для українки це перше чемпіонство у вазі 76 кг.