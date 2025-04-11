Чемпіонат Європи-2025. Алпєєва виборола ще одне золото для України

У столиці Словаччини — Братиславі — триває Чемпіонат Європи з боротьби. У його межах українка Анастасія Алпєєва (76 кг) вкотре продемонструвала свою майстерність та здобула золото.
Головні тези:
- Алпієва перемогла бронзову призерку Олімпіади-2020, а також розгромила росіянку у півфіналі.
- Чемпіонат Європи з боротьби 2025 у Братиславі — перший в історії, який проходить в цьому місті.
Алпєєва стала чемпіонкою Європи з боротьби
Чемпіонат Європи з боротьби 2025 року проходить у Словаччині з 7 по 14 квітня.
Варто звернути увагу на те, що це перший чемпіонат Європи, який відбувається у Братиславі.
У його межах розігрують медалі у 30 вагових категоріях у чоловіків та жінок, у вільній та греко-римській боротьбі.
Українка Анастасія Алпєєва змогла здолати бронзову призерку Олімпіади-2020, Ясемін Адар з Туреччини з рахунком 6:0.
Що також важливо розуміти, напередодні Алпєєва у півфіналі тріумфально розгромила "нейтральну” росіянку Анастасіяю Зімнякову з рахунком 8:0.
Для українки це перше чемпіонство у вазі 76 кг.
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