Чемпіонаті світу з парабіатлону. Українські спортсмени виграли медальний залік
Категорія
Спорт
Дата публікації

Чемпіонаті світу з парабіатлону. Українські спортсмени виграли медальний залік

Чемпіонаті світу з парабіатлону. Українські спортсмени виграли медальний залік
Джерело:  Суспільне

У словенській Поклюці відбувся чемпіонат світу з парабіатлону 2025. Українські спортсмени змогли вибороти 14 медалей.

Головні тези:

  • Українські спортсмени завоювали 5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових медалей на змаганнях.
  • Україна випередила Канаду та США у загальному заліку чемпіонату світу з парабіатлону 2025.

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Що важливо розуміти, наша збірна також посіла перше місце в командному заліку.

Загалом українські спортсмени змогли вибороти 5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових медалей.

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

У загальному заліку наша країна виявилася лідером, випередивши Канаду і США, чиї команди здобули 6 і 5 медалей відповідно.

Усі медалі України на чемпіонаті світу з парабіатлону 2025

Золоті медалі:

  • Олександр Казік — спринт, гонка переслідування, індивідуальна гонка (клас із порушенням зору);

  • Олександра Кононова — гонка переслідування (клас стоячи);

  • Григорій Вовчинський — гонка переслідування (клас стоячи).

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Срібні медалі:

  • Ірина Буй — гонка переслідування (клас стоячи);

  • Ярослав Решетинський — (гонка переслідування, індивідуальна гонка (клас з порушенням зору).

Бронзові медалі:

  • Олександра Кононова — спринт, індивідуальна гонка (клас стоячи);

  • Олександр Алексик — гонка переслідування (клас сидячи);

  • Анатолій Ковалевський — гонка переслідування, індивідуальна гонка (клас з порушенням зору);

  • Григорій Вовчинський — індивідуальна гонка (клас стоячи).

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