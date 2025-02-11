Чемпіонаті світу з парабіатлону. Українські спортсмени виграли медальний залік

У словенській Поклюці відбувся чемпіонат світу з парабіатлону 2025. Українські спортсмени змогли вибороти 14 медалей.

Українські параолімпійці знову вражають

Що важливо розуміти, наша збірна також посіла перше місце в командному заліку.

Загалом українські спортсмени змогли вибороти 5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових медалей.

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

У загальному заліку наша країна виявилася лідером, випередивши Канаду і США, чиї команди здобули 6 і 5 медалей відповідно.

Усі медалі України на чемпіонаті світу з парабіатлону 2025

Золоті медалі:

Олександр Казік — спринт, гонка переслідування, індивідуальна гонка (клас із порушенням зору);

Олександра Кононова — гонка переслідування (клас стоячи);

Григорій Вовчинський — гонка переслідування (клас стоячи).

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Срібні медалі:

Ірина Буй — гонка переслідування (клас стоячи);

Ярослав Решетинський — (гонка переслідування, індивідуальна гонка (клас з порушенням зору).

Бронзові медалі: