Чемпіонаті світу з парабіатлону. Українські спортсмени виграли медальний залік

У словенській Поклюці відбувся чемпіонат світу з парабіатлону 2025. Українські спортсмени змогли вибороти 14 медалей.
Головні тези:
- Українські спортсмени завоювали 5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових медалей на змаганнях.
- Україна випередила Канаду та США у загальному заліку чемпіонату світу з парабіатлону 2025.
Українські параолімпійці знову вражають
Що важливо розуміти, наша збірна також посіла перше місце в командному заліку.
Загалом українські спортсмени змогли вибороти 5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових медалей.
У загальному заліку наша країна виявилася лідером, випередивши Канаду і США, чиї команди здобули 6 і 5 медалей відповідно.
Усі медалі України на чемпіонаті світу з парабіатлону 2025
Золоті медалі:
Олександр Казік — спринт, гонка переслідування, індивідуальна гонка (клас із порушенням зору);
Олександра Кононова — гонка переслідування (клас стоячи);
Григорій Вовчинський — гонка переслідування (клас стоячи).
Срібні медалі:
Ірина Буй — гонка переслідування (клас стоячи);
Ярослав Решетинський — (гонка переслідування, індивідуальна гонка (клас з порушенням зору).
Бронзові медалі:
Олександра Кононова — спринт, індивідуальна гонка (клас стоячи);
Олександр Алексик — гонка переслідування (клас сидячи);
Анатолій Ковалевський — гонка переслідування, індивідуальна гонка (клас з порушенням зору);
Григорій Вовчинський — індивідуальна гонка (клас стоячи).
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