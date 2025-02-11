Чемпионат мира по парабиатлону. Украинские спортсмены выиграли медальный зачет

В словенской Поклюке состоялся чемпионат мира по парабиатлону 2025 года. Украинские спортсмены смогли завоевать 14 медалей.

Украинские параолимпийцы снова шокировали мир

Что важно понимать, наша сборная также заняла первое место в командном зачете.

В целом украинские спортсмены смогли завоевать 5 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

В общем зачете наша страна оказалась лидером, опередив Канаду и США, чьи команды завоевали 6 и 5 медалей соответственно.

Все медали Украины на чемпионате мира по парабиатлону 2025

Золотые медали:

Александр Казик — спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);

Александра Кононова — гонка преследования (класс стоя);

Григорий Волчинский — гонка преследования (класс стоя).

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Серебряные медали:

Ирина Буй — гонка преследования (класс стоя);

Ярослав Решетинский — (гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения).

Бронзовые медали: