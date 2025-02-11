Чемпионат мира по парабиатлону. Украинские спортсмены выиграли медальный зачет

В словенской Поклюке состоялся чемпионат мира по парабиатлону 2025 года. Украинские спортсмены смогли завоевать 14 медалей.
Главные тезисы
- Украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей на соревнованиях.
- Украина опередила Канаду и США в общем зачете чемпионата мира по парабиатлону 2025 года.
Украинские параолимпийцы снова шокировали мир
Что важно понимать, наша сборная также заняла первое место в командном зачете.
В целом украинские спортсмены смогли завоевать 5 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей.
В общем зачете наша страна оказалась лидером, опередив Канаду и США, чьи команды завоевали 6 и 5 медалей соответственно.
Все медали Украины на чемпионате мира по парабиатлону 2025
Золотые медали:
Александр Казик — спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);
Александра Кононова — гонка преследования (класс стоя);
Григорий Волчинский — гонка преследования (класс стоя).
Серебряные медали:
Ирина Буй — гонка преследования (класс стоя);
Ярослав Решетинский — (гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения).
Бронзовые медали:
Александра Кононова — спринт, индивидуальная гонка (класс стоя);
Александр Алексик — гонка преследования (класс сидя);
Анатолий Ковалевский — гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);
Григорий Волчинский — индивидуальная гонка (класс стоя).
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-