Чемпионат мира по парабиатлону. Украинские спортсмены выиграли медальный зачет
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Спорт
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Чемпионат мира по парабиатлону. Украинские спортсмены выиграли медальный зачет

Украинские параолимпийцы снова шокировали мир
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Источник:  Суспільне

В словенской Поклюке состоялся чемпионат мира по парабиатлону 2025 года. Украинские спортсмены смогли завоевать 14 медалей.

Главные тезисы

  • Украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей на соревнованиях.
  • Украина опередила Канаду и США в общем зачете чемпионата мира по парабиатлону 2025 года.

Украинские параолимпийцы снова шокировали мир

Что важно понимать, наша сборная также заняла первое место в командном зачете.

В целом украинские спортсмены смогли завоевать 5 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

В общем зачете наша страна оказалась лидером, опередив Канаду и США, чьи команды завоевали 6 и 5 медалей соответственно.

Все медали Украины на чемпионате мира по парабиатлону 2025

Золотые медали:

  • Александр Казик — спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);

  • Александра Кононова — гонка преследования (класс стоя);

  • Григорий Волчинский — гонка преследования (класс стоя).

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Серебряные медали:

  • Ирина Буй — гонка преследования (класс стоя);

  • Ярослав Решетинский — (гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения).

Бронзовые медали:

  • Александра Кононова — спринт, индивидуальная гонка (класс стоя);

  • Александр Алексик — гонка преследования (класс сидя);

  • Анатолий Ковалевский — гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);

  • Григорий Волчинский — индивидуальная гонка (класс стоя).

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