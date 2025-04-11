Чемпионат Европы-2025. Алпеева завоевала еще одно золото для Украины
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Чемпионат Европы-2025. Алпеева завоевала еще одно золото для Украины

Алпеева стала чемпионкой Европы по борьбе
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Источник:  online.ua

В столице Словакии - Братиславе - продолжается Чемпионат Европы по борьбе. Украинка Анастасия Алпеева (76 кг) в очередной раз продемонстрировала свое мастерство и завоевала золото.

Главные тезисы

  • Алпиева победила бронзовую призерку Олимпиады-2020, а также разгромила россиянку в полуфинале.
  • Чемпионат Европы по борьбе 2025 года в Братиславе — первый в истории, который проходит в этом городе.

Алпеева стала чемпионкой Европы по борьбе

Чемпионат Европы по борьбе в 2025 году проходит в Словакии с 7 по 14 апреля.

Следует обратить внимание на то, что это первый чемпионат Европы, который организовали в Братиславе.

В его рамках разыгрывают медали в 30 весовых категориях среди мужчин и женщин, в свободной и греко-римской борьбе.

Украинка Анастасия Алпеева смогла победить бронзовую призерку Олимпиады-2020, Ясемин Адар из Турции со счетом 6:0.

Что также важно понимать, накануне Алпеева в полуфинале триумфально разгромила "нейтральную" россиянку Анастасия Зимнякова со счетом 8:0.

Для украинки это первое чемпионство весом 76 кг.

Для Украины это второе золото, ранее свою финальную борьбу в весовой категории до 50 кг выиграла Оксана Ливач. Также "сине-желтые" имеют в активе три бронзы (Андрей Джелеп, Алина Филиппович и Александра Хоменец).

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