Чемпионат Европы-2025. Алпеева завоевала еще одно золото для Украины

В столице Словакии - Братиславе - продолжается Чемпионат Европы по борьбе. Украинка Анастасия Алпеева (76 кг) в очередной раз продемонстрировала свое мастерство и завоевала золото.
Главные тезисы
- Алпиева победила бронзовую призерку Олимпиады-2020, а также разгромила россиянку в полуфинале.
- Чемпионат Европы по борьбе 2025 года в Братиславе — первый в истории, который проходит в этом городе.
Алпеева стала чемпионкой Европы по борьбе
Чемпионат Европы по борьбе в 2025 году проходит в Словакии с 7 по 14 апреля.
Следует обратить внимание на то, что это первый чемпионат Европы, который организовали в Братиславе.
В его рамках разыгрывают медали в 30 весовых категориях среди мужчин и женщин, в свободной и греко-римской борьбе.
Украинка Анастасия Алпеева смогла победить бронзовую призерку Олимпиады-2020, Ясемин Адар из Турции со счетом 6:0.
Что также важно понимать, накануне Алпеева в полуфинале триумфально разгромила "нейтральную" россиянку Анастасия Зимнякова со счетом 8:0.
Для украинки это первое чемпионство весом 76 кг.
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