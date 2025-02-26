Чемпіонат Європи-2025. Визначено склад збірної України з легкої атлетики

Збірна України з легкої атлетики назвала заявку на чемпіонат Європи-2025 в приміщенні, що відбудеться у нідерландському Апельдорні. Склад на турнір повідомила Федерація легкої атлетики України.

Україна визначила склад збірної з легкої атлетики на ЧЄ-2025

До складу України на Євро-2025 в приміщенні увійшли 18 легкоатлетів. У порівнянні з континентальною першістю у 2023 році, заявка України збільшилася на сім спортсменів.

До складу збірної України на чемпіонат Європи в приміщенні увійшли обидві призерки попередньої континентальної першості у стрибках у висоту: Ярослава Магучіх та Катерина Табашник.

Натомість обидва медалісти Євро-2023 у чоловічих змаганнях на турнірі в Апельдорні не виступлять: Андрій Проценко не мав міжнародних стартів у сезоні, тоді як Романа Кокошка відсторонили наприкінці 2024 року через порушення антидопінгових правил.

Загалом Україна на Євро-2025 у приміщенні буде представлена у дев'яти легкоатлетичних видах. Найбільше представництво — у стрибках у висоту, де змагатиметься шість українців (по три у жіночому та чоловічому турнірах). Поширити

Склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2025 в приміщенні:

стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко

стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук

потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька

потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв

біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник

біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко

біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко

біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина

стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук

п'ятиборство, жінки: Юлія Лобан

стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина

штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко

Чемпіонат Європи-2025 у приміщенні відбудеться в Апельдорні 6-9 березня.