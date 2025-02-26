Чемпіонат Європи-2025. Визначено склад збірної України з легкої атлетики
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Чемпіонат Європи-2025. Визначено склад збірної України з легкої атлетики

Магучіх
Джерело:  Федерація легкої атлетики України

Збірна України з легкої атлетики назвала заявку на чемпіонат Європи-2025 в приміщенні, що відбудеться у нідерландському Апельдорні. Склад на турнір повідомила Федерація легкої атлетики України.

Головні тези:

  • Збірна України на Євро-2025 в приміщенні складається з 18 легкоатлетів, що на 7 осіб більше порівняно з попереднім чемпіонатом.
  • Обидві призерки Євро-2023 Ярослава Магучіх та Катерина Табашник увійшли до складу української збірної з легкої атлетики.
  • У легкоатлетичному ЧЄ-2025 найбільшу команду України представлять у стрибках у висоту - шість українців візьмуть участь у цьому виді змагань.

Україна визначила склад збірної з легкої атлетики на ЧЄ-2025

До складу України на Євро-2025 в приміщенні увійшли 18 легкоатлетів. У порівнянні з континентальною першістю у 2023 році, заявка України збільшилася на сім спортсменів.

До складу збірної України на чемпіонат Європи в приміщенні увійшли обидві призерки попередньої континентальної першості у стрибках у висоту: Ярослава Магучіх та Катерина Табашник.

Натомість обидва медалісти Євро-2023 у чоловічих змаганнях на турнірі в Апельдорні не виступлять: Андрій Проценко не мав міжнародних стартів у сезоні, тоді як Романа Кокошка відсторонили наприкінці 2024 року через порушення антидопінгових правил.

Загалом Україна на Євро-2025 у приміщенні буде представлена у дев'яти легкоатлетичних видах. Найбільше представництво — у стрибках у висоту, де змагатиметься шість українців (по три у жіночому та чоловічому турнірах).

Склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2025 в приміщенні:

  • стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко

  • стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук

  • потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька

  • потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв

  • біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник

  • біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко

  • біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко

  • біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина

  • стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук

  • п'ятиборство, жінки: Юлія Лобан

  • стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина

  • штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко

Чемпіонат Європи-2025 у приміщенні відбудеться в Апельдорні 6-9 березня.

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