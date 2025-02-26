Чемпіонат Європи-2025. Визначено склад збірної України з легкої атлетики

Збірна України з легкої атлетики назвала заявку на чемпіонат Європи-2025 в приміщенні, що відбудеться у нідерландському Апельдорні. Склад на турнір повідомила Федерація легкої атлетики України.
Головні тези:
- Збірна України на Євро-2025 в приміщенні складається з 18 легкоатлетів, що на 7 осіб більше порівняно з попереднім чемпіонатом.
- Обидві призерки Євро-2023 Ярослава Магучіх та Катерина Табашник увійшли до складу української збірної з легкої атлетики.
- У легкоатлетичному ЧЄ-2025 найбільшу команду України представлять у стрибках у висоту - шість українців візьмуть участь у цьому виді змагань.
Україна визначила склад збірної з легкої атлетики на ЧЄ-2025
До складу України на Євро-2025 в приміщенні увійшли 18 легкоатлетів. У порівнянні з континентальною першістю у 2023 році, заявка України збільшилася на сім спортсменів.
До складу збірної України на чемпіонат Європи в приміщенні увійшли обидві призерки попередньої континентальної першості у стрибках у висоту: Ярослава Магучіх та Катерина Табашник.
Натомість обидва медалісти Євро-2023 у чоловічих змаганнях на турнірі в Апельдорні не виступлять: Андрій Проценко не мав міжнародних стартів у сезоні, тоді як Романа Кокошка відсторонили наприкінці 2024 року через порушення антидопінгових правил.
Склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2025 в приміщенні:
стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко
стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук
потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька
потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв
біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник
біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко
біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко
біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина
стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук
п'ятиборство, жінки: Юлія Лобан
стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина
штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко
Чемпіонат Європи-2025 у приміщенні відбудеться в Апельдорні 6-9 березня.
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