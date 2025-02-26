Чемпионат Европы-2025. Определен состав сборной Украины по легкой атлетике

Сборная Украины по легкой атлетике назвала заявку на чемпионат Европы-2025 в помещении в нидерландском Апельдорне. Состав на турнир сообщила Федерация лёгкой атлетики Украины.

Украина определила состав сборной по легкой атлетике на ЧЕ-2025

В состав Украины на Евро-2025 в помещение вошли 18 легкоатлетов. По сравнению с континентальным первенством в 2023 году заявка Украины увеличилась на семь спортсменов.

В состав сборной Украины на чемпионат Европы в помещении вошли оба призера предыдущего континентального первенства в прыжках в высоту: Ярослава Магучих и Екатерина Табашник.

Оба медалиста Евро-2023 в мужских соревнованиях на турнире в Апельдорне не выступят: Андрей Проценко не имел международных стартов в сезоне, тогда как Романа Кокошка отстранили в конце 2024 года из-за нарушения антидопинговых правил.

В целом, Украина на Евро-2025 в помещении будет представлена в девяти легкоатлетических видах. Самое большое представительство — в прыжках в высоту, где будут соревноваться шесть украинцев (по три в женском и мужском турнирах). Поделиться

Состав сборной Украины по легкой атлетике на Евро-2025 в помещении:

прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко

прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук

тройной скачок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая

тройной скачок, мужчины: Владислав Шепелев

бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник

бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко

бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко

бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына

прыжки с шестом, женщины: Яна Гладийчук

пятиборье, женщины: Юлия Лобан

прыжки в длину, мужчины: Данила Дубина

толкание ядра, мужчины: Артем Левченко

Чемпионат Европы-2025 в помещении состоится в Апельдорне 6-9 марта.