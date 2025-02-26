Чемпионат Европы-2025. Определен состав сборной Украины по легкой атлетике
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Чемпионат Европы-2025. Определен состав сборной Украины по легкой атлетике

Магучих
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Источник:  Федерация легкой атлетики Украины

Сборная Украины по легкой атлетике назвала заявку на чемпионат Европы-2025 в помещении в нидерландском Апельдорне. Состав на турнир сообщила Федерация лёгкой атлетики Украины.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по легкой атлетике на ЧЕ-2025 в помещении включает 18 участников, увеличившись на 7 человек по сравнению с предыдущим чемпионатом.
  • В составе украинской сборной присутствуют оба призера Евро-2023 Ярослава Магучих и Екатерина Табашник.
  • Наибольшее количество участников Украины представлено в прыжках в высоту, где будут выступать шесть легкоатлетов.

Украина определила состав сборной по легкой атлетике на ЧЕ-2025

В состав Украины на Евро-2025 в помещение вошли 18 легкоатлетов. По сравнению с континентальным первенством в 2023 году заявка Украины увеличилась на семь спортсменов.

В состав сборной Украины на чемпионат Европы в помещении вошли оба призера предыдущего континентального первенства в прыжках в высоту: Ярослава Магучих и Екатерина Табашник.

Оба медалиста Евро-2023 в мужских соревнованиях на турнире в Апельдорне не выступят: Андрей Проценко не имел международных стартов в сезоне, тогда как Романа Кокошка отстранили в конце 2024 года из-за нарушения антидопинговых правил.

В целом, Украина на Евро-2025 в помещении будет представлена в девяти легкоатлетических видах. Самое большое представительство — в прыжках в высоту, где будут соревноваться шесть украинцев (по три в женском и мужском турнирах).

Состав сборной Украины по легкой атлетике на Евро-2025 в помещении:

  • прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко

  • прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук

  • тройной скачок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая

  • тройной скачок, мужчины: Владислав Шепелев

  • бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник

  • бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко

  • бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко

  • бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына

  • прыжки с шестом, женщины: Яна Гладийчук

  • пятиборье, женщины: Юлия Лобан

  • прыжки в длину, мужчины: Данила Дубина

  • толкание ядра, мужчины: Артем Левченко

Чемпионат Европы-2025 в помещении состоится в Апельдорне 6-9 марта.

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