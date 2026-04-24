Чемпіонат Європи-2026: Алпєєва виборола для України третє золото

Відома українська борчиня Анастасія Алпєєва здобула перемогу у фіналі чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 76 кг.

Алпєєва святкує новий гучний тріумф

У фінальному поєдинку наша борчиня змогла здолати триразову медалістку континентальної першості Александру Ангел з Румунії.

Що важливо розуміти, фактично Алпєєва повторила свій минулорічний успіх — у 2025 вона виборола "золото" Євро у поєдинку з Ясемін Адар з Туреччини.

Варто звернути увагу на те, що для України — це третя перемога на турнірі.

Раніше триразовою чемпіонкою першості у категорії до 50 кг стала Оксана Лівач. Не підвела українських вболівальників і Марія Винник.

Як зазначають спортивні аналітики, Україна змогла пробитися у 7 з 10 можливих фіналів за "золото" на Євро-2026.

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня. Наразі в активі "синьо-жовтих" 5 медалей.