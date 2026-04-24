Чемпионат Европы-2026: Алпеева завоевала для Украины третье золото
Алпеева празднует новый громкий триумф
Известная украинская борчиня Анастасия Алпеева одержала победу в финале чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 76 кг.

Главные тезисы

  • Триумфаторами чемпионата Европы по женской борьбе стали: Мария Винник, Анастасия Алпеева и Оксана Ливач.
  • Украина вышла в 7 из 10 возможных финалов за "золото".

В финальном поединке наша борчиня смогла одолеть трехкратную медалистку континентального первенства Александру Ангелу из Румынии.

Что важно понимать, фактически Алпеева повторила свой прошлогодний успех — в 2025 году она завоевала "золото" Евро в поединке с Ясемин Адар из Турции.

Стоит обратить внимание на то, что для Украины это третья победа на турнире.

Ранее трехкратной чемпионкой первенства в категории до 50 кг стала Оксана Ливач. Не подвела украинских болельщиков и Мария Винник.

Как отмечают спортивные аналитики, Украина смогла пробиться в 7 из 10 возможных финалов за золото на Евро-2026.

Фото: facebook.com/olympicua

Чемпионат Европы в албанской Тиране стартовал 20 апреля и продлится до 26 апреля. В активе "сине-желтых" 5 медалей.

Кстати, в 2025 году Украина выиграла командный зачет чемпионата Европы по борьбе.

Больше по теме

Украинец Дорощук завоевал "золото" ЧМ-2026 по прыжкам в высоту
Дорощук
Украинец Свечкарь получил "золото" в сезоне Кубка мира по фехтованию
Свечкарь
Украина завоевала "золото" командного ЧМ-2026 по спортивной ходьбе
Украина

