Чемпионат Европы-2026: Алпеева завоевала для Украины третье золото

Известная украинская борчиня Анастасия Алпеева одержала победу в финале чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 76 кг.

Алпеева празднует новый громкий триумф

В финальном поединке наша борчиня смогла одолеть трехкратную медалистку континентального первенства Александру Ангелу из Румынии.

Что важно понимать, фактически Алпеева повторила свой прошлогодний успех — в 2025 году она завоевала "золото" Евро в поединке с Ясемин Адар из Турции.

Стоит обратить внимание на то, что для Украины это третья победа на турнире.

Ранее трехкратной чемпионкой первенства в категории до 50 кг стала Оксана Ливач. Не подвела украинских болельщиков и Мария Винник.

Как отмечают спортивные аналитики, Украина смогла пробиться в 7 из 10 возможных финалов за золото на Евро-2026.

Чемпионат Европы в албанской Тиране стартовал 20 апреля и продлится до 26 апреля. В активе "сине-желтых" 5 медалей.