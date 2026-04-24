Чемпионат Европы-2026: Алпеева завоевала для Украины третье золото

Известная украинская борчиня Анастасия Алпеева одержала победу в финале чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 76 кг.
Главные тезисы
- Триумфаторами чемпионата Европы по женской борьбе стали: Мария Винник, Анастасия Алпеева и Оксана Ливач.
- Украина вышла в 7 из 10 возможных финалов за "золото".
Алпеева празднует новый громкий триумф
В финальном поединке наша борчиня смогла одолеть трехкратную медалистку континентального первенства Александру Ангелу из Румынии.
Что важно понимать, фактически Алпеева повторила свой прошлогодний успех — в 2025 году она завоевала "золото" Евро в поединке с Ясемин Адар из Турции.
Стоит обратить внимание на то, что для Украины это третья победа на турнире.
Ранее трехкратной чемпионкой первенства в категории до 50 кг стала Оксана Ливач. Не подвела украинских болельщиков и Мария Винник.
Как отмечают спортивные аналитики, Украина смогла пробиться в 7 из 10 возможных финалов за золото на Евро-2026.
Чемпионат Европы в албанской Тиране стартовал 20 апреля и продлится до 26 апреля. В активе "сине-желтых" 5 медалей.
Кстати, в 2025 году Украина выиграла командный зачет чемпионата Европы по борьбе.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-