Украинец Свечкарь получил "золото" в сезоне Кубка мира по фехтованию

Украина завоевала первое «золото» в сезоне Кубка мира по фехтованию. 28 марта Роман Свечкарь стал победителем соревнований в фехтовании на шпагах.
Главные тезисы
- Украинский фехтовальщик Роман Свечкарь одержал победу на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, показав высокий уровень мастерства и победив местного атлета в финале.
- В этом сезоне это первое золото для Украины на Кубке мира по фехтованию. Последний раз украинский шпаги побеждали в мае 2022 года.
Свечкарь получил золотую медаль в эзоне Кубка мира по фехтованию
Украинский фехтовальщик Роман Свечкар одержал победу на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Астане.
Перед этим Свечкарь одержал напряженную победу в четвертьфинальном поединке, где он на приоритете победил итальянца Маттео Галасси (12:11). По пути в финал он одолел бронзового призера Олимпиады-2024 Мохаммеда Эль Саеда из Египта (15:7).
Для Свечника это вторая в карьере медаль на этапах Кубка мира, в 2019 он завоевал "бронзу" в Берлине.
Это первое "золото" для Украины в сезоне Кубка мира по фехтованию. В последний раз представители украинской мужской шпаги побеждали в мае 2022 года, когда Владимир Станкевич торжествовал в Тбилиси.
Больше по теме
