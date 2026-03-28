Украинец Свечкарь получил "золото" в сезоне Кубка мира по фехтованию
Источник:  Суспільне. Спорт

Украина завоевала первое «золото» в сезоне Кубка мира по фехтованию. 28 марта Роман Свечкарь стал победителем соревнований в фехтовании на шпагах.

Главные тезисы

  • Украинский фехтовальщик Роман Свечкарь одержал победу на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, показав высокий уровень мастерства и победив местного атлета в финале.
  • В этом сезоне это первое золото для Украины на Кубке мира по фехтованию. Последний раз украинский шпаги побеждали в мае 2022 года.

Свечкарь получил золотую медаль в эзоне Кубка мира по фехтованию

Украинский фехтовальщик Роман Свечкар одержал победу на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Астане.

В финале украинец одолел местного атлета Руслана Курбанова. Встреча завершилась со счётом 15:12.

Перед этим Свечкарь одержал напряженную победу в четвертьфинальном поединке, где он на приоритете победил итальянца Маттео Галасси (12:11). По пути в финал он одолел бронзового призера Олимпиады-2024 Мохаммеда Эль Саеда из Египта (15:7).

Для Свечника это вторая в карьере медаль на этапах Кубка мира, в 2019 он завоевал "бронзу" в Берлине.

Это первое "золото" для Украины в сезоне Кубка мира по фехтованию. В последний раз представители украинской мужской шпаги побеждали в мае 2022 года, когда Владимир Станкевич торжествовал в Тбилиси.

