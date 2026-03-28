Українець Свічкар здобув "золото" у сезоні Кубка світу з фехтування

Україна здобула перше «золото» у сезоні Кубка світу з фехтування. 28 березня Роман Свічкар став переможцем змагань у фехтуванні на шпагах.

Свічкар здобув золоту медаль у езоні Кубка світу з фехтування

Український фехтувальник Роман Свічкар здобув перемогу на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах в Астані.

У фіналі українець здолав місцевого атлета Руслана Курбанова. Зустріч завершилася з рахунком 15:12.

Перед цим Свічкар здобув напружену перемогу у чвертьфінальному поєдинку, де він на пріоритеті переміг італійця Маттео Галассі (12:11). На шляху у фінал він здолав бронзового призера Олімпіади-2024 Мохаммеда Ель Саєда з Єгипту (15:7).

Для Свічкаря це друга в кар'єрі медаль на етапах Кубку світу, у 2019 він виборов "бронзу" в Берліні.

Це перше "золото" для України в сезоні Кубка світу з фехтування. Востаннє представники української чоловічої шпаги перемагали у травні 2022 року, коли Володимир Станкевич тріумфував у Тбілісі.