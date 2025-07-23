Українська шпажистка Харькова перемогла у ЧС-2025 з фехтування

Українська шпажистка Влада Харькова стала новою чемпіонкою світу з фехтування — виграла "золото" в грузинському Тбілісі.

П'ята чемпіонка світу з фехтування в історії України — Влада Харькова

В основну сітку особистого турніру кваліфікувалися одразу чотири представниці України: окрім Харькової, на доріжку в першому раунді виходили Олена Кривицька, Інна Бровко та Анна Максименко — четвірка чинних чемпіонок Європи у команді.

12-та у світовому рейтингу українка стартувала із сутички 1/32 фіналу проти швейцарки Фіони Гац, яку впевнено перемогла з рахунком 15:9. Натомість лише за мінімальної різниці Харькова здолала британку Джулію Карон — 15:14.

До чвертьфіналу Влада пробилася завдяки іншій переконливій перемозі — 15:9 проти угорки Бланки Надь. Невдовзі складну сутичку українка провела проти француженки Елоїз Ванріссель: суперниця була близькою до камбеку — відіграла три уколи відставання з рахунку 11:14, але поступилася вирішальним балом.

Драматичним вийшов півфінал українки проти лідерки світового рейтингу Сон Се Ра: Харькова вирвалася вперед на чотири уколи (7:4), але результат сутички визначали вже за нічийного рахунку 14:14. Вирішальний пункт здобула Харькова — і пробилася до фіналу! Поширити

У "золотій" сутичці українці протистояла естонка Катріна Лехіс, бронзова призерка Олімпіади-2020 та чемпіонка Європи-2018. Харькова володіла перевагою впродовж більшої частини поєдинку, але розрив наприкінці скоротився до одного уколу.

Нова чемпіонка світу визначилася на пріоритеті — 15:14 на користь українки!

Харькова стала п'ятою українською чемпіонкою світу з фехтування. У шпазі "золото" особистих змагань досі здобувала лише Наталія Конрад у 2003 році.

На рівні чемпіонатів світу Харькова дотепер не посідала місце вище 24-го у 2022 році. Шпажистка за кар'єру об'єднала особисті золоті медалі Євро (2022) та чемпіонату світу.

Перший змагальний день ЧС-2025 Україна завершує на чолі медального заліку турніру — ділить перше місце з Гонконгом, чий представник Раян Чой виграв чоловічий турнір на рапірі.

Усі чемпіони світу з фехтування в історії України