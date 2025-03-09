Україна здобула бронзову медаль Кубка світу з біатлону

Останній змагальний день на етапі Кубка світу з біатлону в чеському Новому Месті розпочала чоловіча естафета. На старт вийшли 19 збірних, серед них і Україна.

Українські біатлоністи вибороли “бронзу” КС

Україна підходила до чоловічої естафети в Чехії після того, як посіла восьме місце у гонці на чемпіонаті світу-2025 в Ленцергайде.

У складі України відбулась одна зміна, порівняно з естафетою ЧС-2025: залишились у заявці Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний, тоді як замість Тараса Лесюка на старт вийшов Артем Тищенко.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Українець чисто відпрацював на "лежці" (п'ятий час за швидкострільністю) та повернувся на дистанцію сьомим. Використавши два додаткових патрони на "стійці", Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин вже до першої стрільби втратив дві позиції, використав два додаткові патрони на "лежці" та опустився на 12-ту сходинку. На "стійці" біатлоніст схибив одного разу, але повернув Україну на 10-ту позицію. Поширити

Антон Дудченко зміг відіграти три позиції завдяки чистій першій стрільбі з найкращим показником швидкострільності. На вогневому рубежі стоячи Дудченко вдруге відпрацював найшвидше (18.9 секунди) без жодної хиби, завдяки чому зумів відіграти ще дві позиції.

Останнім від України на дистанцію виходив Дмитро Підручний. На "лежці" капітан команди використав один додатковий патрон; на "стійці" ж закрив усі п'ять мішеней із шести патронів, повернувся на дистанцію третім і вирвав для України "бронзу"!

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета (чоловіки)

Франція (0+4) 1:16:24.3

Норвегія (1+8) +1:26.6

Україна (0+7) +2:45.4

Німеччина (4+9) +2:57.1

Австрія (0+10) +4:07.2

Італія (3+8) +4:28.8

"Бронза" в естафеті стала для України першою нагородою на рівні Кубка світу за три сезони. Востаннє українці здобували медаль на етапі в Обергофі сезону 2021/22: Дар'я Блашко та Артем Тищенко тоді виграли "бронзу" в одиночному міксті.