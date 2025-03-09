Украина завоевала бронзовую медаль Кубка мира по биатлону

Последний соревновательный день на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Новом Месте начала мужская эстафета. На старт вышли 19 сборных, в том числе и Украина.

Украинские биатлонисты завоевали "бронзу" КС

Украина подходила к мужской эстафете в Чехии после того, как заняла восьмое место в гонке на чемпионате мира-2025 в Ленцергайде.

В составе Украины произошло одно изменение по сравнению с эстафетой ЧМ-2025: остались в заявке Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный, тогда как вместо Тараса Лесюка на старт вышел Артем Тищенко.

Первым на дистанцию от Украины выходил Артем Тищенко. Украинец чисто отработал на "лежке" (пятое время по скорострельности) и вернулся на седьмую дистанцию. Использовав два дополнительных патрона на "стойке", Артем передал эстафету девятым.

Виталий Мандзин уже к первой стрельбе потерял две позиции, использовал два дополнительных патрона на "лежке" и опустился на 12-е место. На "стойке" биатлонист ошибся однажды, но вернул Украину на 10-ю позицию. Поделиться

Антон Дудченко смог отыграть три позиции благодаря чистой первой стрельбе с лучшим показателем скорострельности. На огневом рубеже стоя Дудченко во второй раз отработал быстрее всего (18.9 секунды) без ущерба, благодаря чему сумел отыграть еще две позиции.

Последним от Украины на дистанцию выходил Дмитрий Пидручный. На "лежке" капитан команды использовал один дополнительный патрон; на "стойке" же закрыл все пять мишеней из шести патронов, вернулся на дистанцию третьим и вырвал для Украины "бронзу"!

Кубок мира по биатлону. Новое Место. Эстафета (мужчины)

Франция (0+4) 1:16:24.3

Норвегия (1+8) +1:26.6

Украина (0+7) +2:45.4

Германия (4+9) +2:57.1

Австрия (0+10) +4:07.2

Италия (3+8) +4:28.8

"Бронза" в эстафете стала для Украины первой наградой на уровне Кубка мира за три сезона. В последний раз украинцы завоевали медаль на этапе в Обергофе сезона 2021/22: Дарья Блашко и Артем Тищенко тогда выиграли "бронзу" в одиночном миксте.