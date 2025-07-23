Украинская шпажистка Харькова победила в ЧМ-2025 по фехтованию
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Украинская шпажистка Харькова победила в ЧМ-2025 по фехтованию

Харькова
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская шпажистка Влада Харькова стали новой чемпионкой мира по фехтованию — выиграли "золото" в грузинском Тбилиси.

Главные тезисы

  • Влада Харькова стала новой чемпионкой мира по фехтованию на ЧМ-2025 в Тбилиси, став пятой украинской шпажисткой с этим званием.
  • Харькова одержала победу на турнире после напряженных поединков, выиграв в финале у эстонки Катрины Лехис.

Пятая чемпионка мира по фехтованию в истории Украины — Влада Харькова

В основную сетку личного турнира квалифицировались сразу четыре представительницы Украины: кроме Харьковской, на дорожку в первом раунде выходили Елена Кривицкая, Инна Бровко и Анна Максименко — четверка действующих чемпионок Европы в команде.

12-я в мировом рейтинге украинка стартовала со схватки 1/32 финала против швейцарки Фионы Гац, которую уверенно победила со счетом 15:9. Однако только при минимальной разнице Харькова одолела британку Джулию Карон — 15:14.

В четвертьфинал Влада пробились благодаря другой убедительной победе — 15:9 против венгерки Бланки Надь. Вскоре сложную стычку украинка провела против француженки Элоиз Ванриссель: соперница была близка к камбеку — отыграла три укола отставания со счета 11:14, но уступила решающий бал.

Драматическим вышел полуфинал украинки против лидера мирового рейтинга Сон Се Ра: Харькова вырвалась вперед на четыре укола (7:4), но результат стычки определяли уже при ничейном счете 14:14. Решающий пункт получила Харькова — и пробилась в финал!

В "золотой" схватке украинцы противостояла эстонка Катрина Лехис, бронзовый призер Олимпиады-2020 и чемпионка Европы-2018.

Новая чемпионка мира определилась на приоритете — 15:14 в пользу украинки!

Харькова стала пятой украинской чемпионкой мира по фехтованию. В шпаге "золото" личных соревнований до сих пор добывала только Наталья Конрад в 2003 году.

На уровне чемпионатов мира Харькова до сих пор не занимала место выше 24-го в 2022 году. Шпажистка за карьеру объединила личные золотые медали Евро (2022) и чемпионат мира.

Первый соревновательный день ЧМ-2025 Украина завершает во главе медального зачета турнира — делит первое место с Гонконгом, чей представитель Райан Чой выиграл мужской турнир на рапире.

Все чемпионы мира по фехтованию в истории Украины

  • Шпага: Наталья Конрад (2003), Влада Харькова (2025)

  • Рапира: Сергей Голубицкий (1997-1999)

  • Шабля: Владимир Лукашенко (2003), Ольга Харлан (2013, 2014, 2017, 2019)

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