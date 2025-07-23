Украинская шпажистка Харькова победила в ЧМ-2025 по фехтованию

Украинская шпажистка Влада Харькова стали новой чемпионкой мира по фехтованию — выиграли "золото" в грузинском Тбилиси.
Главные тезисы
- Влада Харькова стала новой чемпионкой мира по фехтованию на ЧМ-2025 в Тбилиси, став пятой украинской шпажисткой с этим званием.
- Харькова одержала победу на турнире после напряженных поединков, выиграв в финале у эстонки Катрины Лехис.
Пятая чемпионка мира по фехтованию в истории Украины — Влада Харькова
В основную сетку личного турнира квалифицировались сразу четыре представительницы Украины: кроме Харьковской, на дорожку в первом раунде выходили Елена Кривицкая, Инна Бровко и Анна Максименко — четверка действующих чемпионок Европы в команде.
12-я в мировом рейтинге украинка стартовала со схватки 1/32 финала против швейцарки Фионы Гац, которую уверенно победила со счетом 15:9. Однако только при минимальной разнице Харькова одолела британку Джулию Карон — 15:14.
В четвертьфинал Влада пробились благодаря другой убедительной победе — 15:9 против венгерки Бланки Надь. Вскоре сложную стычку украинка провела против француженки Элоиз Ванриссель: соперница была близка к камбеку — отыграла три укола отставания со счета 11:14, но уступила решающий бал.
В "золотой" схватке украинцы противостояла эстонка Катрина Лехис, бронзовый призер Олимпиады-2020 и чемпионка Европы-2018.
Новая чемпионка мира определилась на приоритете — 15:14 в пользу украинки!
Харькова стала пятой украинской чемпионкой мира по фехтованию. В шпаге "золото" личных соревнований до сих пор добывала только Наталья Конрад в 2003 году.
На уровне чемпионатов мира Харькова до сих пор не занимала место выше 24-го в 2022 году. Шпажистка за карьеру объединила личные золотые медали Евро (2022) и чемпионат мира.
Первый соревновательный день ЧМ-2025 Украина завершает во главе медального зачета турнира — делит первое место с Гонконгом, чей представитель Райан Чой выиграл мужской турнир на рапире.
Все чемпионы мира по фехтованию в истории Украины
Шпага: Наталья Конрад (2003), Влада Харькова (2025)
Рапира: Сергей Голубицкий (1997-1999)
Шабля: Владимир Лукашенко (2003), Ольга Харлан (2013, 2014, 2017, 2019)
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