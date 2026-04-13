Украина завоевала "золото" командного ЧМ-2026 по спортивной ходьбе

Анна Шевчук, Людмила Оляновская и Мария Сахарук финишировали в первой десятке на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Бразилии и тем самым выиграли для Украины командное золото из полумарафона.
Главные тезисы
- Украинская сборная впервые выиграла командное золото на ЧМ-2026 по спортивной ходьбе благодаря выдающимся результатам Анны Шевчук, Людмилы Оляновской и Марии Сахарук.
- Анна Шевчук финишировала на седьмом месте, Людмила Оляновская - на восьмом, а Мария Сахарук - на десятом, обеспечив украинкам победу.
Украинки получили "золото" командного ЧМ-2026 по спортивной ходьбе
Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, лучший результат среди украинок продемонстрировала Анна Шевчук, финишировав седьмой, Людмила Оляновская стала восьмой, а Мария Сахарук — десятой, передает Укринформ.
Наша команда по очкам опередила сборные Испании и Австрии, которые стали соответственно серебряными и бронзовыми призерами.
Украинская сборная в третий раз в своей истории выиграла командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. В 2014 команда победила на дистанциях 20 и 50 км.
