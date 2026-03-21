Украинец Дорощук завоевал "золото" ЧМ-2026 по прыжкам в высоту

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук впервые в карьере завоевал медаль чемпионата мира по легкой атлетике в помещении.

Олег с первой попытки прыгнул на 2,30м.

«Серебро» с таким же результатом по попыткам завоевал. Эрик Портильо (Мексика), бронзовым призером стал Ву Санхек (Республика Корея) — 2,26 м.

Это второе "золото" и третья медаль для Украины на ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении.