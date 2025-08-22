Украинский легкоатлет Дорощук завоевал золотую медаль этапа Бриллиантовой лиги
Украинские легкоатлеты Олег Дорощук и Дмитрий Никитин выступили на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе в прыжках в высоту. По итогам соревнований Дорощук завоевал "золото", а Никитин завершил соревнование на 10-м месте.

Главные тезисы

  • Олег Дорощук завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, показав поразительные выступления на высоте.
  • Украинский легкоатлет показал отличные результаты в прыжках в высоту, одержав победу в конкурентной борьбе.
  • Дорощуку удалось покорить высоту 2.25 м с первой попытки, превзойдя своих соперников на этапе.

Дорощук получил "золото" этапа Бриллиантовой лиги

Дорощук принимал участие только в двух этапах Бриллиантовой лиги. На этапе в Силезии прыгун в высоту завоевал "бронзу" с результатом 2.28 м. Перед этим он занял второе место на соревнованиях в Риме.

Никитин рисковал закончить без результата дебютный этап Бриллиантовой лиги. Уже на первой высоте 2.14 м ему понадобилось три попытки преодолеть планку, однако ему это удалось. Однако Никитин прекратил состязание на высоте 2.18 м.

Именно высота 2,22 м определила медалистов соревнований. Ее взяли всего два прыгуна, причем Олег Дорощук Ромейн Бекфорд единственным сделали это с первой попытки, бельгийцу Тома Кармой понадобилась для этого третья попытка.

Единственным спортсменом, взявшим высоту 2.25 м с первой попытки стал Олег Дорощук, тогда как его конкуренты не смогли преодолеть высоту с первого раза. В итоге Бекфорд не смог покорить высоту трех попыток, а бельгиец Томас Кармой сделал это с третьей попытки.

Медальная борьба между Дорощуком и Кармоем развернулась на следующих высотах. 2.28 украинец взял с первой попытки, бельгиец — с третьей. По итогам соревнований украинец финишировал первым по дополнительному показателю использованных попыток на прошлых планках.

Сегодня чувствовал себя отлично, атмосфера на стадионе была очень особенной. Мне очень нравится прыгать в Брюсселе после того, как я был здесь в прошлом году. Следующим этапом будет финал Бриллиантовой лиги, а после него я отправляюсь на тренировочный сбор в Токио для последнего соревнования сезона.

Для Олега Дорощука это первая золотая медаль этапов Бриллиантовой лиги. До этого украинец дважды становился серебряным призером соревнований в Силезии и Риме.

