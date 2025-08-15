Всемирные игры-2025. Украина завоевала первую медаль в спортивной аэробике

Сборная Украины завоевала первые в своей истории выступления на Всемирных играх награду в спортивной аэробике.
Главные тезисы
- Сборная Украины в спортивной аэробике выиграла первую медаль на Всемирных играх-2025.
- Спортсмены Станислав Галайда и Анастасия Курашвили завоевали бронзу в турнире смешанных пар, показав результат 18,900 балла.
- Украинские спортсмены поднялись на третье место пьедестала, обогнав итальянскую пару.
Украина завоевала бронзовую медаль в спортивной аэробике на Всемирных играх
На Играх-2025 в Чэнду бронзовую медаль завоевали Станислав Галайда и Анастасия Курашвили в турнире смешанных пар.
На Играх в Бирмингеме-2022 Станислав и Анастасия были шестыми, а в Чэнду-2025 наши победители Кубка мира реализовали свою медальную мечту.
"Золото" у пары из Японии (20,150 балла), "серебро" имеет Азербайджан (19,750).
