Всемирные игры-2025. Украина завоевала первую медаль в спортивной аэробике
Категория
Спорт
Дата публикации

Всемирные игры-2025. Украина завоевала первую медаль в спортивной аэробике

Украина
Читати українською
Источник:  Министерство молодежи и спорта

Сборная Украины завоевала первые в своей истории выступления на Всемирных играх награду в спортивной аэробике.

Главные тезисы

  • Сборная Украины в спортивной аэробике выиграла первую медаль на Всемирных играх-2025.
  • Спортсмены Станислав Галайда и Анастасия Курашвили завоевали бронзу в турнире смешанных пар, показав результат 18,900 балла.
  • Украинские спортсмены поднялись на третье место пьедестала, обогнав итальянскую пару.

Украина завоевала бронзовую медаль в спортивной аэробике на Всемирных играх

На Играх-2025 в Чэнду бронзовую медаль завоевали Станислав Галайда и Анастасия Курашвили в турнире смешанных пар.

В финал украинцы прошли с четвертого места в квалификации, а в решающей стадии соревнований смогли обойти итальянский дуэт и с результатом 18,900 балла поднялись на третье место пьедестала.

На Играх в Бирмингеме-2022 Станислав и Анастасия были шестыми, а в Чэнду-2025 наши победители Кубка мира реализовали свою медальную мечту.

"Золото" у пары из Японии (20,150 балла), "серебро" имеет Азербайджан (19,750).

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Всемирные игры-2025. Пловчихи Гречко и Яковлева получили двойной подиум для Украины
Гречко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Всемирные игры-2025. Украинские самбисты завоевали 3 золотые медали
Кучеренко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завоевала три медали по кикбоксингу на Всемирных играх-2025
Мартынюк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?