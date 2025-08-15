Всемирные игры-2025. Украина завоевала первую медаль в спортивной аэробике

Сборная Украины завоевала первые в своей истории выступления на Всемирных играх награду в спортивной аэробике.

На Играх-2025 в Чэнду бронзовую медаль завоевали Станислав Галайда и Анастасия Курашвили в турнире смешанных пар.

В финал украинцы прошли с четвертого места в квалификации, а в решающей стадии соревнований смогли обойти итальянский дуэт и с результатом 18,900 балла поднялись на третье место пьедестала.

На Играх в Бирмингеме-2022 Станислав и Анастасия были шестыми, а в Чэнду-2025 наши победители Кубка мира реализовали свою медальную мечту.