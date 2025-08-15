Всесвітні ігри-2025. Україна виборола першу медаль у спортивній аеробіці

Збірна України завоювала першу у своїй історії виступів на Всесвітніх іграх нагороду у спортивній аеробіці.
Головні тези:
- Українська збірна у спортивній аеробіці виборола першу у своїй історії медаль на Всесвітніх іграх-2025.
- Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі здобули бронзову медаль у турнірі змішаних пар, обігравши італійську пару.
- Українські спортсмени піднялись на третю сходинку п’єдесталу з результатом 18,900 бала.
Україна виборола бронзову медаль у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх
На Іграх-2025 у Ченду бронзову медаль здобули Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі у турнірі змішаних пар.
На Іграх у Бірмінгемі-2022 Станіслав і Анастасія були шостими, а у Ченду-2025 наші переможці Кубка світу втілили свою медальну мрію.
«Золото» у пари з Японії (20,150 бала), «срібло» має Азербайджан (19,750).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-