Всесвітні ігри-2025. Україна виборола першу медаль у спортивній аеробіці

Збірна України завоювала першу у своїй історії виступів на Всесвітніх іграх нагороду у спортивній аеробіці.

Україна виборола бронзову медаль у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх

На Іграх-2025 у Ченду бронзову медаль здобули Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі у турнірі змішаних пар.

У фінал українці пройшли з четвертого місця у кваліфікації, а у вирішальній стадії змагань змогли обійти італійський дует і з результатом 18,900 бала піднялися на третю сходинку п'єдесталу.

На Іграх у Бірмінгемі-2022 Станіслав і Анастасія були шостими, а у Ченду-2025 наші переможці Кубка світу втілили свою медальну мрію.