Всесвітні ігри-2025. Плавчині Гречко і Яковлєва здобули подвійний подіум для України
Всесвітні ігри-2025. Плавчині Гречко і Яковлєва здобули подвійний подіум для України

Гречко
Джерело:  Champion

Українки Софія Гречко та Анна Яковлева посіли два перші місця подіуму на Всесвітніх іграх 2025 року.

Головні тези:

  • Українські плавчині Софія Гречко і Анна Яковлєва здобули золото і срібло в запливі на 400 м у ластах на Всесвітніх іграх-2025.
  • Гречко також встановила новий світовий рекорд під час перемоги, фінішувавши з часом 3:11,88.

Плавчині Гречко і Яковлєва отримали золоту і срібну медалі Всесвітніх ігор-2025

11 серпня у китайському Ченду відбувся фінальний заплив на 400 м у ластах серед жінок, у якому виступили Гречко та Яковлева.

Три чверті дистанції лідирувала "нейтральна" спортсменка з Росії Єлизавета Купрессова, в той час, як обидві українки пливли одразу за нею.

Проте за сто метрів до фінішу Яковлева та Гречко випередили росіянку, відкинувши її на третє місце. Статус чемпіонки Всесвітніх ігор-2025 українські спортсменки розіграли на останніх 50 м дистанції. У підсумку Софія випередила землячку на 0,39 та виграла цей заплив. Анні довелося задовільнятися статусом срібної призерки.

Щобільше, Гречко не тільки виграла золоту медаль турніру, вона ще й встановила новий світовий рекорд – 3:11,88.

Всесвітні ігри-2025. Плавання у ластах. Жінки. 400 м

  1. Софія Гречко (Україна) – 3:11,88 с;

  2. Анна Яковлева (Україна) +0,39;

  3. Єлизавета Купрессова (Росія) +2,23.

Таким чином в України вже 23 нагороди на Всесвітніх іграх-2025: 8 золотих, 9 срібних і 6 бронзових медалей.

