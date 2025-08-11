Всесвітні ігри-2025. Плавчині Гречко і Яковлєва здобули подвійний подіум для України

Українки Софія Гречко та Анна Яковлева посіли два перші місця подіуму на Всесвітніх іграх 2025 року.
Головні тези:
- Українські плавчині Софія Гречко і Анна Яковлєва здобули золото і срібло в запливі на 400 м у ластах на Всесвітніх іграх-2025.
- Гречко також встановила новий світовий рекорд під час перемоги, фінішувавши з часом 3:11,88.
Плавчині Гречко і Яковлєва отримали золоту і срібну медалі Всесвітніх ігор-2025
11 серпня у китайському Ченду відбувся фінальний заплив на 400 м у ластах серед жінок, у якому виступили Гречко та Яковлева.
Проте за сто метрів до фінішу Яковлева та Гречко випередили росіянку, відкинувши її на третє місце. Статус чемпіонки Всесвітніх ігор-2025 українські спортсменки розіграли на останніх 50 м дистанції. У підсумку Софія випередила землячку на 0,39 та виграла цей заплив. Анні довелося задовільнятися статусом срібної призерки.
Щобільше, Гречко не тільки виграла золоту медаль турніру, вона ще й встановила новий світовий рекорд – 3:11,88.
Всесвітні ігри-2025. Плавання у ластах. Жінки. 400 м
Софія Гречко (Україна) – 3:11,88 с;
Анна Яковлева (Україна) +0,39;
Єлизавета Купрессова (Росія) +2,23.
Таким чином в України вже 23 нагороди на Всесвітніх іграх-2025: 8 золотих, 9 срібних і 6 бронзових медалей.
