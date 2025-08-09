Всесвітні ігри-2025. Український каратист Талібов здобув золоту медаль

Різван Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з карате у ваговій категорії в понад 84 кг. У фіналі українець здолав хорвата Анджело Квешича — 4:0.
Головні тези:
- Різван Талібов здобув золоту медаль на Всесвітніх іграх-2025 у номінації карате в категорії понад 84 кг.
- Талібов пройшов шлях до титулу, перемігши у груповому раунді та півфіналі, а потім здолав чинного чемпіона у фіналі.
Український каратист Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025
Шлях до титулу Талібов розпочав з групового раунду, в якому виграв усі три сутички та посів перше місце свого квартету з доробком у дев'ять очок.
Обидві сутички на виліт українець завершував з однаковим рахунком 4:0: у півфіналі здолав іранця Салеха Абазарі, у фіналі — чинного чемпіона, хорвата Анджело Квешича.
Зокрема, у сутичці за "золото" Квешича Талібов здолав серією з чотирьох юко — і вперше в кар'єрі став чемпіоном Всесвітніх ігор.
Шлях Різвана Талібова до "золота" Всевітніх ігор-2025
Груповий раунд: Роб Тіммерманс (Аруба) — 6:2
Груповий раунд: Мегді Філалі (Франція) — 5:3
Груповий раунд: Анджело Квешич (Хорватія) — 3:0
Півфінал: Салех Абазарі (Іран) — 4:0
Фінал: Анджело Квешич (Хорватія) — 4:0
Для України це друга нагорода Всесвітніх ігор-2025 в карате після "срібла" Анжеліки Терлюги. "Золото" також вигравали спортивні акробати Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець.
Дебютну медаль Всесвітніх ігор Талібов додав до титулу чемпіона Європи-2023 в командному куміте. Також українець має дві "бронзи" континентальної першості 2022 та 2025 років.
