Всесвітні ігри-2025. Український каратист Талібов здобув золоту медаль

Різван Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з карате у ваговій категорії в понад 84 кг. У фіналі українець здолав хорвата Анджело Квешича — 4:0.

Український каратист Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025

Шлях до титулу Талібов розпочав з групового раунду, в якому виграв усі три сутички та посів перше місце свого квартету з доробком у дев'ять очок.

Обидві сутички на виліт українець завершував з однаковим рахунком 4:0: у півфіналі здолав іранця Салеха Абазарі, у фіналі — чинного чемпіона, хорвата Анджело Квешича.

Зокрема, у сутичці за "золото" Квешича Талібов здолав серією з чотирьох юко — і вперше в кар'єрі став чемпіоном Всесвітніх ігор.

Шлях Різвана Талібова до "золота" Всевітніх ігор-2025

Груповий раунд: Роб Тіммерманс (Аруба) — 6:2

Груповий раунд: Мегді Філалі (Франція) — 5:3

Груповий раунд: Анджело Квешич (Хорватія) — 3:0

Півфінал: Салех Абазарі (Іран) — 4:0

Фінал: Анджело Квешич (Хорватія) — 4:0

Для України це друга нагорода Всесвітніх ігор-2025 в карате після "срібла" Анжеліки Терлюги. "Золото" також вигравали спортивні акробати Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець.

Талібов — четвертий український чемпіон з карате в історії Всесвітніх ігор. "Золото" також здобували Станіслав Горуна (2017), Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна (обидві — 2022). Поширити

Дебютну медаль Всесвітніх ігор Талібов додав до титулу чемпіона Європи-2023 в командному куміте. Також українець має дві "бронзи" континентальної першості 2022 та 2025 років.