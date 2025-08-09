Всесвітні ігри-2025. Український каратист Талібов здобув золоту медаль
Категорія
Спорт
Дата публікації

Всесвітні ігри-2025. Український каратист Талібов здобув золоту медаль

Талібов
Джерело:  Суспільне. Спорт

Різван Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з карате у ваговій категорії в понад 84 кг. У фіналі українець здолав хорвата Анджело Квешича — 4:0.

Головні тези:

  • Різван Талібов здобув золоту медаль на Всесвітніх іграх-2025 у номінації карате в категорії понад 84 кг.
  • Талібов пройшов шлях до титулу, перемігши у груповому раунді та півфіналі, а потім здолав чинного чемпіона у фіналі.

Український каратист Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025

Шлях до титулу Талібов розпочав з групового раунду, в якому виграв усі три сутички та посів перше місце свого квартету з доробком у дев'ять очок.

Обидві сутички на виліт українець завершував з однаковим рахунком 4:0: у півфіналі здолав іранця Салеха Абазарі, у фіналі — чинного чемпіона, хорвата Анджело Квешича.

Зокрема, у сутичці за "золото" Квешича Талібов здолав серією з чотирьох юко — і вперше в кар'єрі став чемпіоном Всесвітніх ігор.

Шлях Різвана Талібова до "золота" Всевітніх ігор-2025

  • Груповий раунд: Роб Тіммерманс (Аруба) — 6:2

  • Груповий раунд: Мегді Філалі (Франція) — 5:3

  • Груповий раунд: Анджело Квешич (Хорватія) — 3:0

  • Півфінал: Салех Абазарі (Іран) — 4:0

  • Фінал: Анджело Квешич (Хорватія) — 4:0

Для України це друга нагорода Всесвітніх ігор-2025 в карате після "срібла" Анжеліки Терлюги. "Золото" також вигравали спортивні акробати Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець.

Талібов — четвертий український чемпіон з карате в історії Всесвітніх ігор. "Золото" також здобували Станіслав Горуна (2017), Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна (обидві — 2022).

Дебютну медаль Всесвітніх ігор Талібов додав до титулу чемпіона Європи-2023 в командному куміте. Також українець має дві "бронзи" континентальної першості 2022 та 2025 років.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна здобула 3 медалі на етапі Прем’єр-ліги з карате
Карате
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна виборола третю медаль Євро-2024 з карате
Ukrainian Karate Federation
Збірна України
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Шолохова перемогла на чемпіонаті Європи з карате
Шолохова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?