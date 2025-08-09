Всемирные игры-2025. Украинский каратист Талибов получил золотую медаль

Ризван Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 по каратэ в весовой категории более 84 кг. В финале украинец одолел хорвата Анджело Квешича - 4:0.

Украинский каратист Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025

Путь к титулу Талибов начал с группового раунда, в котором выиграл все три схватки и занял первое место своего квартета с наработкой в девять очков.

Обе стычки на вылет украинец завершал с одинаковым счетом 4:0: в полуфинале одолел иранца Салеха Абазари, в финале - действующего чемпиона, хорвата Анджело Квешича.

В частности, в схватке за "золото" Квешича Талибов одолел серией из четырех юко - и впервые в карьере стал чемпионом Всемирных игр.

Путь Развана Талибова к "золоту" Всемирных игр-2025

Групповой раунд: Роб Тиммерманс (Аруба) — 6:2

Групповой раунд: Мегди Филали (Франция) - 5:3

Групповой раунд: Анджело Квешич (Хорватия) - 3:0

Полуфинал: Салех Абазари (Иран) - 4:0

Финал: Анджело Квешич (Хорватия) - 4:0

Для Украины это вторая награда Всемирных игр-2025 в карате после серебра Анжелики Терлюги. "Золото" также выигрывали спортивные акробаты Евфросинья Кривицкая и Иван Лабунец.

Талибов - четвертый украинский чемпион по каратэ в истории Всемирных игр. "Золото" также получали Станислав Горуна (2017), Анжелика Терлюга и Анита Серегина (обе - 2022). Поделиться

Дебютную медаль Всемирных игр Талибов прибавил к титулу чемпиона Европы-2023 в командном кумите. Также у украинца две "бронзы" континентального первенства 2022 и 2025 годов.