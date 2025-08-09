Всемирные игры-2025. Украинский каратист Талибов получил золотую медаль
Категория
Спорт
Дата публикации

Всемирные игры-2025. Украинский каратист Талибов получил золотую медаль

Талибов
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Ризван Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 по каратэ в весовой категории более 84 кг. В финале украинец одолел хорвата Анджело Квешича - 4:0.

Главные тезисы

  • Ризван Талибов завоевал золотую медаль на Всемирных играх-2025, одолев в финале хорвата Анджело Квешича.
  • Украинский каратист стал четвертым чемпионом по каратэ в истории Всемирных игр из Украины.
  • Путь к титулу чемпиона начался с блестящего выступления в групповом раунде и полуфинале, после чего Талибов одержал победу в финале.

Украинский каратист Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025

Путь к титулу Талибов начал с группового раунда, в котором выиграл все три схватки и занял первое место своего квартета с наработкой в девять очков.

Обе стычки на вылет украинец завершал с одинаковым счетом 4:0: в полуфинале одолел иранца Салеха Абазари, в финале - действующего чемпиона, хорвата Анджело Квешича.

В частности, в схватке за "золото" Квешича Талибов одолел серией из четырех юко - и впервые в карьере стал чемпионом Всемирных игр.

Путь Развана Талибова к "золоту" Всемирных игр-2025

  • Групповой раунд: Роб Тиммерманс (Аруба) — 6:2

  • Групповой раунд: Мегди Филали (Франция) - 5:3

  • Групповой раунд: Анджело Квешич (Хорватия) - 3:0

  • Полуфинал: Салех Абазари (Иран) - 4:0

  • Финал: Анджело Квешич (Хорватия) - 4:0

Для Украины это вторая награда Всемирных игр-2025 в карате после серебра Анжелики Терлюги. "Золото" также выигрывали спортивные акробаты Евфросинья Кривицкая и Иван Лабунец.

Талибов - четвертый украинский чемпион по каратэ в истории Всемирных игр. "Золото" также получали Станислав Горуна (2017), Анжелика Терлюга и Анита Серегина (обе - 2022).

Дебютную медаль Всемирных игр Талибов прибавил к титулу чемпиона Европы-2023 в командном кумите. Также у украинца две "бронзы" континентального первенства 2022 и 2025 годов.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завоевала 3 медали на этапе Премьер-лиги по карате
Карате
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завоевала третью медаль Евро-2024 по карате
Ukrainian Karate Federation
Сборная Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Шолохова победила на чемпионате Европы по карате
Шолохова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?