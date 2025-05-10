Украинка Шолохова победила на чемпионате Европы по карате

Шолохова одержала победу на ЧЕ по карате

В финальном поединке 24-летняя каратистка одолела соперницу из Латвии Беату Гирвицу в категории до 61 кг.

Это первое континентальное золото в карьере Шолоховой и первое для Украины на Евро-2025.

Ранее Элина Селеменева и Ризван Талибов выиграли две бронзы, а Валерий Чеботарь завоевал серебряную награду.

Напомним, что чемпионат Европы является отборочным этапом на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Каире. Чемпионы, вицечемпионы и бронзовые призеры с лучшими показателями смогут отобраться на мировое первенство. Поделиться

Лучшим показателем сборной Украины на чемпионатах Европы было третье место на чемпионате 2023 года в Гвадалахаре (Испания) с 4 наградами: 3 золотых (Анжелика Терлюга, Андрей Заплетный и мужская стенка) и 1 серебряная (Анита Серегина).