Украинка Шолохова победила на чемпионате Европы по карате
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Украинка Шолохова победила на чемпионате Европы по карате

Шолохова
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Источник:  Чемпион

Украинская спортсменка Александра Шолохова стала чемпионкой Европы по карате.

Главные тезисы

  • Александра Шолохова победила на Чемпионате Европы по карате, став первой в карьере континентальным чемпионом.
  • Шолохова одолела соперницу из Латвии в финальном поединке в категории до 61 кг.
  • Это первое золото для Украины на Чемпионате Европы по карате в 2025 году.

Шолохова одержала победу на ЧЕ по карате

В финальном поединке 24-летняя каратистка одолела соперницу из Латвии Беату Гирвицу в категории до 61 кг.

Это первое континентальное золото в карьере Шолоховой и первое для Украины на Евро-2025.

Ранее Элина Селеменева и Ризван Талибов выиграли две бронзы, а Валерий Чеботарь завоевал серебряную награду.

Напомним, что чемпионат Европы является отборочным этапом на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Каире. Чемпионы, вицечемпионы и бронзовые призеры с лучшими показателями смогут отобраться на мировое первенство.

Лучшим показателем сборной Украины на чемпионатах Европы было третье место на чемпионате 2023 года в Гвадалахаре (Испания) с 4 наградами: 3 золотых (Анжелика Терлюга, Андрей Заплетный и мужская стенка) и 1 серебряная (Анита Серегина).

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