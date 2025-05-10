Украинка Шолохова победила на чемпионате Европы по карате

Украинская спортсменка Александра Шолохова стала чемпионкой Европы по карате.
Главные тезисы
- Александра Шолохова победила на Чемпионате Европы по карате, став первой в карьере континентальным чемпионом.
- Шолохова одолела соперницу из Латвии в финальном поединке в категории до 61 кг.
- Это первое золото для Украины на Чемпионате Европы по карате в 2025 году.
Шолохова одержала победу на ЧЕ по карате
В финальном поединке 24-летняя каратистка одолела соперницу из Латвии Беату Гирвицу в категории до 61 кг.
Это первое континентальное золото в карьере Шолоховой и первое для Украины на Евро-2025.
Ранее Элина Селеменева и Ризван Талибов выиграли две бронзы, а Валерий Чеботарь завоевал серебряную награду.
Лучшим показателем сборной Украины на чемпионатах Европы было третье место на чемпионате 2023 года в Гвадалахаре (Испания) с 4 наградами: 3 золотых (Анжелика Терлюга, Андрей Заплетный и мужская стенка) и 1 серебряная (Анита Серегина).
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