Українка Шолохова перемогла на чемпіонаті Європи з карате

Українська спортсменка Олександра Шолохова стала чемпіонкою Європи з карате.
Головні тези:
- Олександра Шолохова стала чемпіонкою Європи з карате у категорії до 61 кг, перемігши суперницю з Латвії у фіналі.
- Це перше континентальне золото в кар'єрі Шолохової та перше для України на Євро-2025.
- Чемпіонат Європи є важливим етапом в кваліфікації до чемпіонату світу з карате, який відбудеться у листопаді в Каїрі.
Шолохова здобула перемогу на ЧЄ з карате
У фінальному поєдинку 24-річна каратистка здолала суперницю з Латвії Беату Гірвіцу в категорії до 61 кг.
Зазначимо, що це перше континентальне золото в кар'єрі Шолохової та перше для України на Євро-2025.
Раніше Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзи, а Валерій Чоботар завоював срібну нагороду.
Найкращим показником збірної України на чемпіонатах Європи було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).
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