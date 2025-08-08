Всесвітні ігри-2025. Україна виборола дві медалі зі спортивної акробатики

Збірна України здобула дві медалі зі спортивної акробатики на Всесвітніх іграх-2025.
Головні тези:
- У збірної України дві медалі зі спортивної акробатики на Всесвітніх іграх-2025.
- Українські спортсмени показали високі результати в балансувальних та динамічних вправах.
- Українські акробати здобули золото та срібло, відстоявши честь України в спортивній акробатиці.
У стартовий змагальний день в китайському Ченду відбулися змагання зі спортивної акробатики, в яких взяли участь і представники України. Першими змагалися жіночі пари учасниць, серед яких були і українські спортсменки Ангеліна Чернявської та Рузанна Вечерук.
У кваліфікаційних змаганнях українські спортсмени показали другий результат в балансувальних вправах, набравши 27.600 балів. Вечерук та Чернявська поступилися лише бельгійським спортсменкам, які набрали 28.270 балів.
У вправах на динаміку українки показали найкращий результат серед усіх акробаток, набравши 27.760 балів. Завдяки сумі балів 55.360 українки пройшли кваліфікацію з другого місця та потрапили до фіналу змагань.
Цей результат дозволив у підсумку завоювати "срібло" Всесвітніх ігор. Переможницям змагань українки поступилися 0.670 балів, а третє місце випередили на 0.270 балів.
Також відбулися змагання для змішаних пар, в яких Україну представляли Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець.
До фіналу змагань українські акробати потрапили з першого місця кваліфікаційних змагань. Кривицька та Лабунець очолили залік в обох вправах.
У фіналі в Кривицької та Лабунця був найвищий коефіцієнт складності вправи 2.710. В підсумку українські спортсмени отримали 8.800 балів за артистичність та 18.100 за виконання.
В сумі українська пара акробатів набрала 29.110 балів, випередивши найближчих конкурентів, якими стали спортсмени зі збірної Португалії на 0.570 балів.
Всесвітні ігри. Спортивна акробатика (змішані пари)
Україна — 29.110 балів
Португалія — 28.540
Ізраїль — 28.250
Золота медаль Всесвітніх ігор стала для України першою в історії для змішаних пар учасників у спортивній акробатиці. Окрім цього це дев'ята золота нагорода України в спортивній акробатиці серед усіх учасників за весь час.
