Всесвітні ігри-2025. Україна виборола дві медалі зі спортивної акробатики
Всесвітні ігри-2025. Україна виборола дві медалі зі спортивної акробатики

акробатика
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України здобула дві медалі зі спортивної акробатики на Всесвітніх іграх-2025.

Головні тези:

  • У збірної України дві медалі зі спортивної акробатики на Всесвітніх іграх-2025.
  • Українські спортсмени показали високі результати в балансувальних та динамічних вправах.
  • Українські акробати здобули золото та срібло, відстоявши честь України в спортивній акробатиці.

Україна здобула дві медалі зі спортивної акробатики на Всесвітніх іграх-2025

У стартовий змагальний день в китайському Ченду відбулися змагання зі спортивної акробатики, в яких взяли участь і представники України. Першими змагалися жіночі пари учасниць, серед яких були і українські спортсменки Ангеліна Чернявської та Рузанна Вечерук.

У кваліфікаційних змаганнях українські спортсмени показали другий результат в балансувальних вправах, набравши 27.600 балів. Вечерук та Чернявська поступилися лише бельгійським спортсменкам, які набрали 28.270 балів.

У вправах на динаміку українки показали найкращий результат серед усіх акробаток, набравши 27.760 балів. Завдяки сумі балів 55.360 українки пройшли кваліфікацію з другого місця та потрапили до фіналу змагань.

У фіналі Вечерук та Чернявська посіли друге місце, набравши 27.600 балів. Коефіцієнт складності вправ був 1.600, що є четвертим показником серед усіх учасниць. Проте українки набрали 8.800 балів за артистичність та 17.200 балів за виконання.

Цей результат дозволив у підсумку завоювати "срібло" Всесвітніх ігор. Переможницям змагань українки поступилися 0.670 балів, а третє місце випередили на 0.270 балів.

Також відбулися змагання для змішаних пар, в яких Україну представляли Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець.

До фіналу змагань українські акробати потрапили з першого місця кваліфікаційних змагань. Кривицька та Лабунець очолили залік в обох вправах.

У фіналі в Кривицької та Лабунця був найвищий коефіцієнт складності вправи 2.710. В підсумку українські спортсмени отримали 8.800 балів за артистичність та 18.100 за виконання.

В сумі українська пара акробатів набрала 29.110 балів, випередивши найближчих конкурентів, якими стали спортсмени зі збірної Португалії на 0.570 балів.

Всесвітні ігри. Спортивна акробатика (змішані пари)

  1. Україна — 29.110 балів

  2. Португалія — 28.540

  3. Ізраїль — 28.250

Золота медаль Всесвітніх ігор стала для України першою в історії для змішаних пар учасників у спортивній акробатиці. Окрім цього це дев'ята золота нагорода України в спортивній акробатиці серед усіх учасників за весь час.

Також це перша золота медаль збірної України на Всесвітніх іграх-2025. Всього ж в активі українських спортсменів три нагороди, з яких дві срібні та одна золота. Перше "срібло" для України виборола каратистка Анжеліка Терлюга, яка змагалася у ваговій категорії до 55 кг.

