Всемирные игры-2025. Украина завоевала две медали по спортивной акробатике

Сборная Украины завоевала две медали по спортивной акробатике на Всемирных играх-2025.
В стартовый соревновательный день в китайском Чэнду состоялись соревнования по спортивной акробатике, в которых приняли участие и представители Украины. Первыми соревновались женские пары участниц, среди которых были и украинские спортсменки Ангелина Чернявской и Рузанна Вечерук.
В квалификационных соревнованиях украинские спортсмены показали второй результат в балансировочных упражнениях, набрав 27 600 баллов. Вечерук и Чернявская уступили только бельгийским спортсменкам, набравшим 28.270 баллов.
В упражнениях на динамику украинки показали лучший результат среди всех акробаток, набрав 27760 баллов. Благодаря сумме баллов 55.360 украинки прошли квалификацию со второго места и попали в финал соревнований.
Этот результат позволил в итоге завоевать серебро Всемирных игр. Победительницам соревнований украинки уступили 0.670 баллов, а третье место опередили на 0.270 баллов.
Также состоялись соревнования для смешанных пар, в которых Украину представляли Ефросинья Кривицкая и Иван Лабунец.
В финал соревнований украинские акробаты попали с первого места квалификационных соревнований. Кривицкий и Лабунец возглавили зачет в обоих упражнениях.
В финале у Кривицкой и Лабунца был самый высокий коэффициент сложности упражнения 2.710. В итоге украинские спортсмены получили 8.800 баллов за артистичность и 18.100 за исполнение.
В сумме украинская пара акробатов набрала 29110 баллов, опередив ближайших конкурентов, которыми стали спортсмены из сборной Португалии на 0570 баллов.
Мировые игры. Спортивная акробатика (смешанные пары)
Украина — 29.110 баллов
Португалия — 28.540
Израиль — 28.250
Золотая медаль Всемирных игр стала для Украины первой в истории смешанных пар участников в спортивной акробатике. Кроме этого, это девятая золотая награда Украины в спортивной акробатике среди всех участников за все время.
