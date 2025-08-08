Всемирные игры-2025. Украина завоевала две медали по спортивной акробатике
Украина
Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины завоевала две медали по спортивной акробатике на Всемирных играх-2025.

  • Украинская сборная по спортивной акробатике выиграла золото и серебро на Всемирных играх-2025.
  • Украинские акробаты показали высокие результаты в балансировочных и динамических упражнениях, уступив всего на 0.670 баллов в финале.
  • Для Украины золотая медаль в смешанных парах стала первой в истории на Всемирных играх, это девятая золотая награда в спортивной акробатике.

В стартовый соревновательный день в китайском Чэнду состоялись соревнования по спортивной акробатике, в которых приняли участие и представители Украины. Первыми соревновались женские пары участниц, среди которых были и украинские спортсменки Ангелина Чернявской и Рузанна Вечерук.

В квалификационных соревнованиях украинские спортсмены показали второй результат в балансировочных упражнениях, набрав 27 600 баллов. Вечерук и Чернявская уступили только бельгийским спортсменкам, набравшим 28.270 баллов.

В упражнениях на динамику украинки показали лучший результат среди всех акробаток, набрав 27760 баллов. Благодаря сумме баллов 55.360 украинки прошли квалификацию со второго места и попали в финал соревнований.

В финале Вечерук и Чернявская заняли второе место, набрав 27 600 баллов. Коэффициент сложности упражнений был 1600, что является четвертым показателем среди всех участниц. Однако украинки набрали 8800 баллов за артистичность и 17200 баллов за исполнение.

Этот результат позволил в итоге завоевать серебро Всемирных игр. Победительницам соревнований украинки уступили 0.670 баллов, а третье место опередили на 0.270 баллов.

Также состоялись соревнования для смешанных пар, в которых Украину представляли Ефросинья Кривицкая и Иван Лабунец.

В финал соревнований украинские акробаты попали с первого места квалификационных соревнований. Кривицкий и Лабунец возглавили зачет в обоих упражнениях.

В финале у Кривицкой и Лабунца был самый высокий коэффициент сложности упражнения 2.710. В итоге украинские спортсмены получили 8.800 баллов за артистичность и 18.100 за исполнение.

В сумме украинская пара акробатов набрала 29110 баллов, опередив ближайших конкурентов, которыми стали спортсмены из сборной Португалии на 0570 баллов.

Мировые игры. Спортивная акробатика (смешанные пары)

  1. Украина — 29.110 баллов

  2. Португалия — 28.540

  3. Израиль — 28.250

Золотая медаль Всемирных игр стала для Украины первой в истории смешанных пар участников в спортивной акробатике. Кроме этого, это девятая золотая награда Украины в спортивной акробатике среди всех участников за все время.

Это первая золотая медаль сборной Украины на Всемирных играх-2025. Всего же в активе украинских спортсменов три награды, из которых две серебряные и одна золотая. Первое "серебро" для Украины добыла в борьбе каратистка Анжелика Терлюга, которая соревновалась в весовой категории до 55 кг.

