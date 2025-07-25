Украинец Ковальчук завоевал золотую медаль ЧЕ-2025 по современному пятиборью

23-летний Юрий Ковальчук завоевал золотую медаль в финале чемпионата Европы по современному пятиборью, который состоялся в Мадриде.
Главные тезисы
- Украинский спортсмен Юрий Ковальчук стал чемпионом Европы по современному пятиборью в Мадриде.
- Ковальчук опередил соперников из Венгрии и Франции, набрав 1588 баллов в финале соревнований.
Ковальчук стал чемпионом Европы по современному пятиборью
В финале Ковальчук набрал 1588 баллов, опередив представителей Венгрии и Франции. Перед этим украинец уверенно торжествовал в полуфинале группы B.
Это историческая победа для Украины на континентальном первенстве по новым правилам современного пятиборья.
Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, охватывающий соревнования по стрельбе, фехтованию, конному спорту, плаванию и бегу (кроссу).
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