Украинец Ковальчук завоевал золотую медаль ЧЕ-2025 по современному пятиборью
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинец Ковальчук завоевал золотую медаль ЧЕ-2025 по современному пятиборью

Ковальчук
Читати українською
Источник:  Champion

23-летний Юрий Ковальчук завоевал золотую медаль в финале чемпионата Европы по современному пятиборью, который состоялся в Мадриде.

Главные тезисы

  • Украинский спортсмен Юрий Ковальчук стал чемпионом Европы по современному пятиборью в Мадриде.
  • Ковальчук опередил соперников из Венгрии и Франции, набрав 1588 баллов в финале соревнований.

Ковальчук стал чемпионом Европы по современному пятиборью

В финале Ковальчук набрал 1588 баллов, опередив представителей Венгрии и Франции. Перед этим украинец уверенно торжествовал в полуфинале группы B.

Это историческая победа для Украины на континентальном первенстве по новым правилам современного пятиборья.

Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, охватывающий соревнования по стрельбе, фехтованию, конному спорту, плаванию и бегу (кроссу).

Напомним, в июне мужская сборная Украины по современному пятиборью стала чемпионом мира среди юниоров в командном турнире.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завоевала бронзовую медаль Кубка мира по биатлону
биатлон
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Маневская выиграла большую медаль Евро-2025 по тяжелой атлетике
Маневская
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский легкоатлет Кохан получил серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги
Кохан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?