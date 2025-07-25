Українець Ковальчук виборов золоту медаль ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства

23-річний Юрій Ковальчук здобув золоту медаль у фіналі чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства, який відбувся у Мадриді.

Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства

У фіналі Ковальчук набрав 1588 балів, випередивши представників Угорщини та Франції. Перед цим українець впевнено тріумфував у півфіналі групи B.

Це історична перемога для України на континентальній першості за новими правилами сучасного п’ятиборства.

Сучасне п'ятиборство — олімпійський вид спорту, який охоплює змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та бігу (кросу).