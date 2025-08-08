Історична медаль. Українська бігунка Степанюк здобула "бронзу" на Євро U20

Українська бігунка Уляна Степанюк принесла Україні першу в історії медаль на 100-метрівці на рівні чемпіонату Євро U20. На континентальній першості у фінському Тампере легкоатлетка здобула "бронзу".

Українська бігунка Степанюк здобула "бронзу" на Євро U20

Уляна Степанюк змогла пробитись до фіналу юніорського Євро-2025 з легкої атлетики на дистанції 100 метрів за підсумком півфіналу.

Атлетка не лише виграла свій забіг, а й встановила особистий рекорд 11.50 секунд.

У фіналі забігу на 100 м чемпіонату Європи U20 покращити свій особистий рекорд українці не вдалось.

Попри це Уляна завоювала дебютну "бронзу": від старту йшла третьою, але опустилась на четверту сходинку на 70 метрах. Втім на вирішальних метрах дистанції українка прискорилась і вирвала "бронзу" з результатом 11.53 секунди. Поширити

Чемпіонат Європи U20 з легкої атлетики

Келлі Дуалла (Італія) — 11.22 секунд Мабел Аканде (Велика Британія) — 11.41 секунд Уляна Степанюк (Україна) — 11.53 секунд

"Бронза" Степанюк стала для України першою нагородою в історії на дистанції 100 метрів на юніорському чемпіонаті Європи. Також Уляна принесла Україні першу нагороду на цьогорічному Євро U20.