Історична медаль. Українська бігунка Степанюк здобула "бронзу" на Євро U20

Українська бігунка Уляна Степанюк принесла Україні першу в історії медаль на 100-метрівці на рівні чемпіонату Євро U20. На континентальній першості у фінському Тампере легкоатлетка здобула "бронзу".
Головні тези:
- Уляна Степанюк стала першою українською спортсменкою, яка здобула медаль на дистанції 100 метрів на чемпіонаті Європи U20.
- Спортсменка встановила особистий рекорд у півфіналі з результатом 11.50 секунди, що принесло їй місце у фіналі.
- В фіналі чемпіонату Європи U20 Уляна Степанюк показала вражаючий фініш, здобувши бронзову медаль з результатом 11.53 секунди.
Українська бігунка Степанюк здобула "бронзу" на Євро U20
Уляна Степанюк змогла пробитись до фіналу юніорського Євро-2025 з легкої атлетики на дистанції 100 метрів за підсумком півфіналу.
Атлетка не лише виграла свій забіг, а й встановила особистий рекорд 11.50 секунд.
У фіналі забігу на 100 м чемпіонату Європи U20 покращити свій особистий рекорд українці не вдалось.
Чемпіонат Європи U20 з легкої атлетики
Келлі Дуалла (Італія) — 11.22 секунд
Мабел Аканде (Велика Британія) — 11.41 секунд
Уляна Степанюк (Україна) — 11.53 секунд
"Бронза" Степанюк стала для України першою нагородою в історії на дистанції 100 метрів на юніорському чемпіонаті Європи. Також Уляна принесла Україні першу нагороду на цьогорічному Євро U20.
