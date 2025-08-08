Историческая медаль. Украинская бегунья Степанюк получила "бронзу" на Евро U20

Украинская бегунья Ульяна Степанюк принесла Украине первую в истории медаль на 100-метровке на уровне чемпионата Евро U20. На континентальном первенстве в финском Тампере легкоатлетка завоевала "бронзу".
Главные тезисы
- Ульяна Степанюк установила личный рекорд на полуфинале Чемпионата Европы U20 с результатом 11.50 секунды.
- В финале Чемпионата Европы U20 украинская бегунья продемонстрировала впечатляющий финиш и завоевала бронзу со временем 11.53 секунды.
Украинская бегунья Степанюк получила "бронзу" на Евро U20
Ульяна Степанюк смогла пробиться в финал юниорского Евро-2025 по легкой атлетике на дистанции 100 метров по итогам полуфинала.
Атлетка не только выиграла свой забег, но установила личный рекорд 11.50 секунд.
В финале забега на 100 м чемпионата Европы U20 улучшить свой личный рекорд украинцы не удалось.
Чемпионат Европы U20 по легкой атлетике
Келли Дуалла (Италия) — 11.22 секунд
Мабел Аканде (Великобритания) — 11.41 секунд
Ульяна Степанюк (Украина) — 11.53 секунд
"Бронза" Степанюк стала для Украины первой наградой в истории на дистанции 100 метров на юниорском чемпионате Европы. Также Ульяна принесла Украине первую награду на Евро U20.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-