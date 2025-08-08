Историческая медаль. Украинская бегунья Степанюк получила "бронзу" на Евро U20
Историческая медаль. Украинская бегунья Степанюк получила "бронзу" на Евро U20

Степанюк
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская бегунья Ульяна Степанюк принесла Украине первую в истории медаль на 100-метровке на уровне чемпионата Евро U20. На континентальном первенстве в финском Тампере легкоатлетка завоевала "бронзу".

  • Ульяна Степанюк установила личный рекорд на полуфинале Чемпионата Европы U20 с результатом 11.50 секунды.
  • В финале Чемпионата Европы U20 украинская бегунья продемонстрировала впечатляющий финиш и завоевала бронзу со временем 11.53 секунды.

Ульяна Степанюк смогла пробиться в финал юниорского Евро-2025 по легкой атлетике на дистанции 100 метров по итогам полуфинала.

Атлетка не только выиграла свой забег, но установила личный рекорд 11.50 секунд.

В финале забега на 100 м чемпионата Европы U20 улучшить свой личный рекорд украинцы не удалось.

Несмотря на это, Ульяна завоевала дебютную "бронзу": от старта шла третьей, но опустилась на четвертую строчку на 70 метрах. Впрочем, на решающих метрах дистанции украинка ускорилась и вырвала "бронзу" с результатом 11.53 секунды.

Чемпионат Европы U20 по легкой атлетике

  1. Келли Дуалла (Италия) — 11.22 секунд

  2. Мабел Аканде (Великобритания) — 11.41 секунд

  3. Ульяна Степанюк (Украина) — 11.53 секунд

"Бронза" Степанюк стала для Украины первой наградой в истории на дистанции 100 метров на юниорском чемпионате Европы. Также Ульяна принесла Украине первую награду на Евро U20.

