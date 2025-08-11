Всемирные игры-2025. Пловчихи Гречко и Яковлева получили двойной подиум для Украины

Украинки София Гречко и Анна Яковлева заняли два первых места подиума на Всемирных играх 2025 года.
Главные тезисы
- София Гречко и Анна Яковлева заняли первое и второе места на Всемирных играх-2025 в заплыве на 400 метров в ластах.
- Гречко установила мировой рекорд, завоевав золото со временем 3:11,88, в то время как Яковлева получила серебро.
- Украина уже имеет 22 медали на Всемирных играх-2025, в том числе 8 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых.
Плавчихи Гречко и Яковлева получили золотую и серебряную медали Всемирных игр-2025
11 августа в китайском Чэнду состоялся финальный заплыв на 400 м в ластах среди женщин, в котором выступили Гречко и Яковлева.
Однако за сто метров до финиша Яковлева и Гречко опередили россиянку, отбросив ее на третье место. Статус чемпионки Всемирных игр-2025 украинские спортсменки разыграли на последних 50 м дистанции. В итоге София опередила землячку на 0,39 и выиграла этот заплыв. Анне пришлось довольствоваться статусом серебряного призера.
Более того, Гречко не только выиграла золотую медаль турнира, она еще и установила новый мировой рекорд — 3:11,88.
Мировые игры-2025. Плавание в ластах. Женщины. 400 м
София Гречко (Украина) — 3:11,88 с;
Анна Яковлева (Украина) +0,39;
Елизавета Купрессова (Россия)+2,23.
Таким образом, у Украины уже 23 награды на Всемирных играх-2025: 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.
