Всемирные игры-2025. Пловчихи Гречко и Яковлева получили двойной подиум для Украины

Украинки София Гречко и Анна Яковлева заняли два первых места подиума на Всемирных играх 2025 года.

Плавчихи Гречко и Яковлева получили золотую и серебряную медали Всемирных игр-2025

11 августа в китайском Чэнду состоялся финальный заплыв на 400 м в ластах среди женщин, в котором выступили Гречко и Яковлева.

Три четверти дистанции лидировала "нейтральная" спортсменка из России Елизавета Купрессова, в то время как обе украинки плыли сразу за ней. Поделиться

Однако за сто метров до финиша Яковлева и Гречко опередили россиянку, отбросив ее на третье место. Статус чемпионки Всемирных игр-2025 украинские спортсменки разыграли на последних 50 м дистанции. В итоге София опередила землячку на 0,39 и выиграла этот заплыв. Анне пришлось довольствоваться статусом серебряного призера.

Более того, Гречко не только выиграла золотую медаль турнира, она еще и установила новый мировой рекорд — 3:11,88.

Мировые игры-2025. Плавание в ластах. Женщины. 400 м

София Гречко (Украина) — 3:11,88 с; Анна Яковлева (Украина) +0,39; Елизавета Купрессова (Россия)+2,23.

Таким образом, у Украины уже 23 награды на Всемирных играх-2025: 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.