Всесвітні ігри-2025. Українські самбісти вибороли 3 золоті медалі

У шостий змагальний день Всесвітніх ігор-2025 відбулися змагання з бойового самбо. Збірна України виграла три нагороди у цьому виді спорту — усі "золото".
Головні тези:
- Українські самбісти домінували на Всесвітніх іграх-2025, здобувши три золоті медалі.
- Представники України перемагали у вагових категоріях до 71 кг, 79 кг та 88 кг.
- Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко виграли свої фінальні поєдинки.
Україна виграла три золоті медалі з самбо на Всесвітніх іграх-2025
На старт турнірів вийшли п'ять представників України: три чоловіки та дві жінки. Євгенія Поздня у ваговій категорії до 65 кг і Ангеліна Лисенко у вазі до 72 кг завершили виступи у чвертьфіналі. Натомість Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг) вийшли до фіналів.
Друге "золото" здобув Владислав Руднєв: у фіналі вагової категорії до 79 кг зустрівся з "нейтральним" Ованесом Абгаряном. На старті бою спортсмени зберігали паритет та не могли відкрити рахунок, але зрештою українець провів серію атак та здобув впевнену перемогу — 3:0.
Останнім серед українських самбістів бій провів триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу Петро Давиденко (до 88 кг). Суперником українця також став "нейтральний" самбіст Абусупьян Аліханов. На екваторі бою Давиденко дозволив супернику заробити бал, однак наприкінці поєдинку провів кидок та здійснив захват, здобувши перемогу 4:1.
Завдяки успіхам у самбо Україна має у активі вже 26 медалей Всесвітніх ігор-2025, з яких 11 золотих.
Всі нагороди України на Всесвітніх іграх-2025
"Золото": Єфросинія Кривицька / Іван Лабунець (спортивна акробатика, змішані пари), Різван Талібов (карате, +84 кг), Дмитро Шелесько (муай-тай, до 57 кг), Богдан Мочульський (джиу-джитсу, до 62 кг), Софія Гречко (швидкісне підводне плавання, 200 м, 400 м у моноласті), Веслування на човнах (8-місні човни, 500 м, 10-місні човни, 2000 м), Андрій Кучеренко (самбо, до 71 кг), Владислав Руднєв (самбо, до 79 кг), Петро Давиденко (самбо, до 88 кг)
"Срібло": Анжеліка Терлюга (карате, 55 кг), Ангеліна Чернявська / Рузанна Вечерук (спортивна акробатика, жіночі пари), Олексій Захаров (підводне плавання, 400 м. ), естафета 4x50 м підводне плавання, Соня Соколова (вейкборд та водні лижі), веслування на човнах (10-місні, 500 м), Анна Яковлєва (швидкісне підводне плавання, 400 м у моноласті), естафета 4x100 м (швидкісне підводне плавання),
"Бронза": веслування на човнах (10-місні, 200 м), підводне плавання (жіноча естафета 4x100 м), естафета 4x50 м (швидкісне підводне плавання), Артур Артамонов (швидкісне підводне плавання у біластах), Анастасія Макаренко (швидкісне підводне плавання у ластах), Софія Ламах (швидкісне підводне плавання у біластах).
