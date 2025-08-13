Всесвітні ігри-2025. Українські самбісти вибороли 3 золоті медалі

У шостий змагальний день Всесвітніх ігор-2025 відбулися змагання з бойового самбо. Збірна України виграла три нагороди у цьому виді спорту — усі "золото".

Україна виграла три золоті медалі з самбо на Всесвітніх іграх-2025

На старт турнірів вийшли п'ять представників України: три чоловіки та дві жінки. Євгенія Поздня у ваговій категорії до 65 кг і Ангеліна Лисенко у вазі до 72 кг завершили виступи у чвертьфіналі. Натомість Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг) вийшли до фіналів.

Першу медаль Україні приніс Андрій Кучеренко, який здобув "золото" у вазі до 71 кг. Самбіст у фіналі здолав "нейтрального" Ролана Зіннатова: же на старті після ударом головою відправив суперника в нокдаун та довів поєдинок до перемоги з рахунком 6:1. Поширити

Друге "золото" здобув Владислав Руднєв: у фіналі вагової категорії до 79 кг зустрівся з "нейтральним" Ованесом Абгаряном. На старті бою спортсмени зберігали паритет та не могли відкрити рахунок, але зрештою українець провів серію атак та здобув впевнену перемогу — 3:0.

Останнім серед українських самбістів бій провів триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу Петро Давиденко (до 88 кг). Суперником українця також став "нейтральний" самбіст Абусупьян Аліханов. На екваторі бою Давиденко дозволив супернику заробити бал, однак наприкінці поєдинку провів кидок та здійснив захват, здобувши перемогу 4:1.

Завдяки успіхам у самбо Україна має у активі вже 26 медалей Всесвітніх ігор-2025, з яких 11 золотих.

