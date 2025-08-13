Всемирные игры-2025. Украинские самбисты завоевали 3 золотые медали

В шестой соревновательный день Всемирных игр-2025 состоялись соревнования по боевому самбо. Сборная Украины выиграла три награды в этом виде спорта - все "золото".
Главные тезисы
- Украинские самбисты выиграли три золотые медали на Всемирных играх-2025 в весовых категориях до 71 кг, 79 кг и 88 кг.
- Андрей Кучеренко, Владислав Руднев и Петр Давыденко стали победителями в финалах поединков по самбо.
- Благодаря успехам в самбо Украина имеет уже 26 медалей на Всемирных играх-2025, в том числе 11 золотых.
Украина выиграла три золотые медали по самбо на Всемирных играх-2025
На старт турниров вышли пять представителей Украины: три мужчины и две женщины. Евгения Поздняя в весовой категории до 65 кг и Ангелина Лысенко в весе до 72 кг завершили выступления в четвертьфинале. Андрей Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднев (до 79 кг) и Петр Давыденко (до 88 кг) вышли в финалы.
Второе "золото" завоевал Владислав Руднев: в финале весовой категории до 79 кг встретился с "нейтральным" Ованесом Абгаряном. На старте боя спортсмены сохраняли паритет и не могли открыть счет, но в конце концов украинец провел серию атак и одержал уверенную победу — 3:0.
Последним среди украинских самбистов бой провел трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Петр Давыденко (до 88 кг). Соперником украинца также стал "нейтральный" самбист Абусупьян Алиханов. На экваторе боя Давыденко разрешил сопернику заработать бал, однако в конце поединка провел бросок и совершил восторг, одержав победу 4:1.
Благодаря успехам в самбо у Украины есть в активе уже 26 медалей Всемирных игр-2025, из которых 11 золотых.
Все награды Украины на Всемирных играх-2025
"Золото": Ефросинья Кривицкая / Иван Лабунец (спортивная акробатика, смешанные пары), Ризван Талибов (карате, +84 кг), Дмитрий Шелесько (муай-тай, до 57 кг), Богдан Мочульский (джиу-джитсу, до 62 кг), София гре0 м в моноласте), Гребля на лодках (8-местные лодки, 500 м, 10-местные лодки, 2000 м), Андрей Кучеренко (самбо, до 71 кг), Владислав Руднев (самбо, до 79 кг), Петр Давыденко (самбо, до 88
"Серебро": Анжелика Терлюга (карате, 55 кг), Ангелина Чернявская / Рузанная Вечерук (спортивная акробатика, женские пары), Алексей Захаров (подводное плавание, 400 м. ), эстафета 4x50 м подводное плавание, Соня Соколова (в. лодках (10-местные, 500 м), Анна Яковлева (скоростное подводное плавание, 400 м в моноласте), эстафета 4x100 м (скоростное подводное плавание),
"Бронза": гребли на лодках (10-местные, 200 м), подводное плавание (женская эстафета 4x100 м), эстафета 4x50 м (скоростное подводное плавание), Артур Артамонов (скоростное подводное плавание в биластах), Анастасия София Ламах (скоростное подводное плавание в биластах).
