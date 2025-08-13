Всемирные игры-2025. Украинские самбисты завоевали 3 золотые медали

В шестой соревновательный день Всемирных игр-2025 состоялись соревнования по боевому самбо. Сборная Украины выиграла три награды в этом виде спорта - все "золото".

Украина выиграла три золотые медали по самбо на Всемирных играх-2025

На старт турниров вышли пять представителей Украины: три мужчины и две женщины. Евгения Поздняя в весовой категории до 65 кг и Ангелина Лысенко в весе до 72 кг завершили выступления в четвертьфинале. Андрей Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднев (до 79 кг) и Петр Давыденко (до 88 кг) вышли в финалы.

Первую медаль Украины принес Андрей Кучеренко, получивший "золото" в весе до 71 кг. Самбист в финале одолел "нейтрального" Ролана Зиннатова: на старте после ударом головой отправил соперника в нокдаун и довел поединок до победы со счетом 6:1. Поделиться

Второе "золото" завоевал Владислав Руднев: в финале весовой категории до 79 кг встретился с "нейтральным" Ованесом Абгаряном. На старте боя спортсмены сохраняли паритет и не могли открыть счет, но в конце концов украинец провел серию атак и одержал уверенную победу — 3:0.

Последним среди украинских самбистов бой провел трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Петр Давыденко (до 88 кг). Соперником украинца также стал "нейтральный" самбист Абусупьян Алиханов. На экваторе боя Давыденко разрешил сопернику заработать бал, однако в конце поединка провел бросок и совершил восторг, одержав победу 4:1.

Благодаря успехам в самбо у Украины есть в активе уже 26 медалей Всемирных игр-2025, из которых 11 золотых.

Все награды Украины на Всемирных играх-2025