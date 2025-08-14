Україна здобула три медалі з кікбоксингу на Всесвітніх іграх-2025
Україна здобула три медалі з кікбоксингу на Всесвітніх іграх-2025

14 серпня українські кікбоксери завоювали дві бронзові і одну золоту медалі на Всесвітніх іграх-2025.

Українські спортсмени здобули три медалі з кікбоксингу на Всесвітніх іграх-2025

Україна здобула вже дві бронзові медалі за день на Всесвітніх іграх-2025.

У кікбоксингу володарками «бронзи» стали Дарина Іванова та Аліна Мартинюк.

У поєдинку за медаль українці Дарині Івановій у ваговій категорії до 52 кг протистояла туркеня Фейзанур Азізоглу.

Іванова впевнено провела сутичку і з рахунком 3:0 здобула перемогу і виборола бронзу Всесвітніх ігор.

Аліна Мартинюк стала призеркою Всесвітніх ігор у ваговій категорії до 60 кг.

Українка за очками у поєдинку за бронзу (3:0) здолала індонезійку Сусанті Ндапатака.

Україна також здобула перше «золото» змагального дня на Всесвітніх іграх-2025 у кікбоксингу: Гліб Мазур став переможцем у ваговій категорії 63.5 кг!

Український кікбоксер здобув золоту нагороду у ваговій категорії до 63,5 кг. Мазур за очками переміг опонента з Азербайджану Аміна Гулієва (3:0).

Це 12-те «золото» України на Всесвітніх іграх-2025, збірна зберігає третє місце медального заліку.

Попереду в України ще один «золотий» поєдинок у кікбоксингу на Всесвітніх іграх:

  • 15:20. Роман Щербатюк — Емін Озер (вага понад 91 кг)

