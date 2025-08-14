Украина завоевала три медали по кикбоксингу на Всемирных играх-2025

14 августа украинские кикбоксеры завоевали две бронзовые и одну золотую медали на Всемирных играх-2025.

Украинские спортсмены завоевали три медали по кикбоксингу на Всемирных играх-2025

Украина завоевала уже две бронзовые медали за день на Всемирных играх-2025.

В кикбоксинге обладательницами «бронзы» стали Дарья Иванова и Алина Мартынюк.

В поединке за медаль украинцы Дарьи Ивановой в весовой категории до 52 кг противостоял турчанка Фейзанур Азизоглу.

Иванова уверенно провела схватку и со счетом 3:0 одержала победу и добыла в борьбе Всемирных игр.

Алина Мартынюк стала призером Всемирных игр в весовой категории до 60 кг.

Украинка по очкам в поединке за бронзу (3:0) одолела индонезийку Сусанти Ндапатака. Поделиться

Украина также завоевала первое «золото» соревновательного дня на Всемирных играх-2025 в кикбоксинге: Глеб Мазур стал победителем в весовой категории 63.5 кг!

Украинский кикбоксёр получил золотую награду в весовой категории до 63,5 кг. Мазур по очкам победил оппонента из Азербайджана Амина Гулиева (3:0).

Это 12-е «золото» Украины на Всемирных играх-2025, сборная сохраняет третье место медального зачета.

Впереди у Украины еще один «золотой» поединок в кикбоксинге на Всемирных играх: