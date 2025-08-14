Украина завоевала три медали по кикбоксингу на Всемирных играх-2025

14 августа украинские кикбоксеры завоевали две бронзовые и одну золотую медали на Всемирных играх-2025.
Главные тезисы
- Украинские кикбоксеры завоевали две бронзовые и одну золотую медали на Всемирных играх-2025, показав впечатляющие результаты в весовых категориях.
- Дарья Иванова и Алина Мартынюк стали призерами в весовых категориях до 52 кг и 60 кг соответственно, а Глеб Мазур завоевал золотую медаль в весовой категории 63.5 кг.
- Для Украины это 12-е «золото» на Всемирных играх-2025, и сборная сохраняет третье место в медальном зачете.
Украинские спортсмены завоевали три медали по кикбоксингу на Всемирных играх-2025
Украина завоевала уже две бронзовые медали за день на Всемирных играх-2025.
В кикбоксинге обладательницами «бронзы» стали Дарья Иванова и Алина Мартынюк.
В поединке за медаль украинцы Дарьи Ивановой в весовой категории до 52 кг противостоял турчанка Фейзанур Азизоглу.
Иванова уверенно провела схватку и со счетом 3:0 одержала победу и добыла в борьбе Всемирных игр.
Алина Мартынюк стала призером Всемирных игр в весовой категории до 60 кг.
Украина также завоевала первое «золото» соревновательного дня на Всемирных играх-2025 в кикбоксинге: Глеб Мазур стал победителем в весовой категории 63.5 кг!
Украинский кикбоксёр получил золотую награду в весовой категории до 63,5 кг. Мазур по очкам победил оппонента из Азербайджана Амина Гулиева (3:0).
Это 12-е «золото» Украины на Всемирных играх-2025, сборная сохраняет третье место медального зачета.
Впереди у Украины еще один «золотой» поединок в кикбоксинге на Всемирных играх:
15:20. Роман Щербатюк — Эмин Озер (вес более 91 кг)
