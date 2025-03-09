Стрибун Олег Дорощук завоевал для Украины уникальную награду

8 марта отгремел долгожданный финал чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту среди мужчин. Во время соревнований украинец Олег Дорощук завоевал золото. Что важно понимать, это уникальная награда, поскольку ее удалось завоевать впервые в истории Украины.

Дорощук обеспечил себе почетное место в истории украинского спорта

Украинский прыгун взял высоту в 2,34 метра.

Это первое в истории Украины золото на чемпионате Европы по прыжкам в высоту в помещении. Также Олег обновил свой личный рекорд. Предыдущий был 2,32, — сказано в сообщении. Поделиться

Еще один украинский легкоатлет Дмитрий Никитин стал 5-м с результатом 2,26 метра.

На второй ступеньке в общем рейтинг оказался представитель Чехии Ян Штефела, прыгнувший на 2,29 метра.

Бронза досталась итальянцу Маттео Сиоли, результат которого составил также 2,29. Что важно понимать, соперники украинца показали одинаковую высоту, но чех использовал меньше попыток.

Результаты ЧЕ-2025 по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту

1. Олег Дорощук (Украина) — 2,34 м

2. Ян Штефела (Чехия) — 2,29

3. Маттео Сиоли (Италия) — 2,29

4. Мануэль Ландо (Италия) — 2,26

5. Дмитрий Никитин (Украина) — 2,26