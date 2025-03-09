Стрибун Олег Дорощук завоював для України унікальну нагороду
Категорія
Спорт
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Стрибун Олег Дорощук завоював для України унікальну нагороду

Дорощук
Джерело:  online.ua

8 березня відгримів довгоочікуваний фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту серед чоловіків. Під час змагань українець Олег Дорощук виборов золото —

що важливо розуміти, це унікальна нагорода, оскільки її вдалося завоювати вперше в історії України.

Головні тези:

  • Олег Дорощук вкотре продемонстрував свою високу спортивну майстерність.
  • Ще один український легкоатлет Дмитро Нікітін став 5-м у загальному заліку.

Дорощук забезпечив собі почесне місце в історії українського спорту

Український стрибун взяв висоту в 2,34 метри.

Це перше в історії України золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Також Олег оновив свій особистий рекорд. Попередній був 2,32, — йдеться в повідомленні.

Ще один український легкоатлет Дмитро Нікітін став 5-м з результатом 2,26 метри.

На другій щаблині у загальному рейтинг опинився представник Чехії Ян Штефела, який стрибнув на 2,29 метри.

Бронза дісталася італійцю Маттео Сіолі, результат якого склав також 2,29. Що важливо розуміти, суперники українця показали однакову висоту, але чех використав менше спроб.

Результати ЧЄ-2025 з легкої атлетики в приміщенні у стрибках у висоту

1. Олег Дорощук (Україна) — 2,34 м

2. Ян Штефела (Чехія) — 2,29

3. Маттео Сіолі (Італія) — 2,29

4. Мануель Ландо (Італія) — 2,26

5. Дмитро Нікітін (Україна) — 2,26

Фото: скриншот

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