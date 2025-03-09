Стрибун Олег Дорощук завоював для України унікальну нагороду

8 березня відгримів довгоочікуваний фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту серед чоловіків. Під час змагань українець Олег Дорощук виборов золото —

що важливо розуміти, це унікальна нагорода, оскільки її вдалося завоювати вперше в історії України.