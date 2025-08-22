Український легкоатлет Дорощук виборов золоту медаль етапу Діамантової ліги
Категорія
Спорт
Дата публікації

Український легкоатлет Дорощук виборов золоту медаль етапу Діамантової ліги

Дорощук
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українські легкоатлети Олег Дорощук та Дмитро Нікітін виступили на етапі Діамантової ліги в Брюсселі у стрибках у висоту. За підсумком змагань Дорощук виборов "золото", а Нікітін завершив змагання на 10-му місці.

Головні тези:

  • Олег Дорощук виборов золоту медаль на етапі Діамантової ліги в Брюсселі у стрибках у висоту.
  • Дорощук посів перше місце завдяки вражаючим виступам на висоті та прекрасній формі.
  • У конкурентній боротьбі з бельгійським спортсменом Олег показав прекрасні результати та впевненість.

Дорощук здобув “золото” етапу Діамантової ліги

Дорощук брав участь лише у двох етапах Діамантової ліги. На етапі в Сілезії стрибун у висоту виборов "бронзу" з результатом 2.28 м. Перед цим він посів друге місце на змаганнях у Римі.

Нікітін ризикував закінчити без результату дебютний етап Діамантової ліги. Вже на першій висоті 2.14 м йому знадобилося три спроби, щоб подолати планку, однак йому це вдалося. Проте Нікітін припинив змагання на висоті 2.18 м.

Саме висота 2.22 м визначила медалістів змагань. Її взяли лише два стрибуни, причому Олег Дорощук Ромейн Бекфорд єдиним зробили це з першої спроби, бельгійцеві Тома Кармою знадобилася для цього третя спроба.

Єдиним спортсменом, який взяв висоту 2.25 м з першої спроби став Олег Дорощук, тоді як його конкуренти не змогли подолати висоту з першого разу. В підсумку Бекфорд не зміг підкорити висоту з трьох спроб, а бельгієць Томас Кармой зробив це з третьої спроби.

Медальна боротьба між Дорощуком і Кармоєм розгорнулася на наступних висотах. 2.28 українець взяв з першої спроби, бельгієць — з третьої. За підсумком змагань українець фінішував першим за додатковим показником використаних спроб на минулих планках.

Сьогодні почувався чудово, атмосфера на стадіоні була дуже особливою. Мені дуже подобається стрибати в Брюсселі після того, як я був тут минулого року. Наступним етапом буде фінал Діамантової ліги, а після нього я вирушаю на тренувальний збір до Токіо для останнього змагання сезону.

Для Олега Дорощука це перша золота медаль етапів Діамантової ліги. До цього українець двічі ставав срібним призером змагань в Сілезії та Римі.

